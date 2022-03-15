NBA／格林歸隊勇士大勝 柯爾：他是球隊靈魂與心臟

勇士明星前鋒格林（Draymond Green）在因傷缺席了29場比賽後，今天總算在與巫師之戰歸隊，儘管他僅替補上陣20分鐘，但就高效率的繳出6分、7籃板、6助攻的全能演出，搭配上柯瑞（Stephen Curry）的47分進帳，勇士終場就以126：112輕取巫師。

過去兩季飽受傷病纏身的勇士三巨頭，本季總算再度合體，不過在1月10日湯普森復出的首場比賽，格林僅打了7秒鐘就退場，且一休息就是長達2個月，而三巨頭則是在今天於相隔1004天後再度攜手合作打完整場比賽，並在全隊都有優異發揮下拿下勝利。

談到歸隊首場比賽的個人表現，格林說：「我認為對我來說這感覺很棒，我通過傳球找到了節奏，過去我就常透過傳球來尋找自己的比賽節奏。」

身為勇士攻守兩端不可或缺的一員，柯瑞在談到格林的回歸時說：「你可以看到我們在能量上的增長，這是建立在過去10年的經驗、化學效應、勝利以及對我們體系的理解，無論他休息多久，都可以馬上找到。當我想到第一次跟格林和湯普森在場上合作，已經是很久很久以前的事情時，這真的太瘋狂了，我們希望繼續在這樣的基礎上發展，我們太了解彼此且相得益彰。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則強調，本場比賽讓格林從板凳出發將只會是短暫的安排，因為目前他還受到上場時間限制，「當他上場時，你可以聽到人群發出的歡呼聲，長期以來，格林都是我們的心臟與靈魂，他在灣區是很受到歡迎的。」