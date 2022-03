NBA／名宿渥錫轟湖人行屍走肉 安東尼：我無法完全反駁

湖人隊於昨天延長賽敗给西區爐主火箭隊,這一敗,讓各界對詹姆斯(LeBron James)領軍的這支球隊飽受批評,特別連湖人隊傳奇名將渥錫看到這場落敗,在電視訪談中說了重話,形容湖人球員打得像是「行屍走肉」一樣,完全沒有意志,不知為什麼要贏球?這一點,聽到今年披上紫金戰袍的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)耳中,也無法完全反駁,「我只能說,我們正設法不要讓這個樣子延續到下一場。」

渥錫在電視上說,「現在雖還不能宣判湖人『死了』,但他們已經失去韌性、喪失突破困境的意志力,外界都認湖人應該能贏球,他們卻似乎不再相信自己,正如如同教頭佛蓋爾(Frank Vogel)賽前說的,火箭雖都是小將、戰績又不好,但他們一定會非常努力。這就是湖人最常遇到的問題,對手打得比他們努力。」

渥錫更說了,「他們(湖人)可以打30多分鐘好球,然後球員就開始懷疑自己『怎麼去贏?』這就是我看他們在場上的樣子,真的非常不好。」

安東尼得知渥錫的說法則表示,「我非常尊重他(渥錫),他有說這話的權利,我不能完全反駁他的論點,但我們不會說我們被擊潰了或是不清楚如何不輸的等等這類話。」

他接著說,「我認為輸掉一場比賽,尤其是一場很接近的比賽,這會影響到球員,但最好的方式不要將輸球的心情帶到下一場比賽,而是要想辦法贏得勢均力敵比賽,拿出這種贏球的意志,這就是我們的方式。」

“Doesn’t seem like they believe in anything they are doing.” @JamesWorthy42, @MettaWorld37 & @geeter3 share their thoughts on the #Lakers disappointing loss in OT. pic.twitter.com/KUZUquiqho