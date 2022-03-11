NBA／名宿渥錫轟湖人行屍走肉 安東尼：我無法完全反駁
湖人隊於昨天延長賽敗给西區爐主火箭隊，這一敗，讓各界對詹姆斯（LeBron James）領軍的這支球隊飽受批評，特別連湖人隊傳奇名將渥錫看到這場落敗，在電視訪談中說了重話，形容湖人球員打得像是「行屍走肉」一樣，完全沒有意志，不知為什麼要贏球？這一點，聽到今年披上紫金戰袍的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）耳中，也無法完全反駁，「我只能說，我們正設法不要讓這個樣子延續到下一場。」
渥錫在電視上說，「現在雖還不能宣判湖人『死了』，但他們已經失去韌性、喪失突破困境的意志力，外界都認湖人應該能贏球，他們卻似乎不再相信自己，正如如同教頭佛蓋爾（Frank Vogel）賽前說的，火箭雖都是小將、戰績又不好，但他們一定會非常努力。這就是湖人最常遇到的問題，對手打得比他們努力。」
渥錫更說了，「他們（湖人）可以打30多分鐘好球，然後球員就開始懷疑自己『怎麼去贏？』這就是我看他們在場上的樣子，真的非常不好。」
安東尼得知渥錫的說法則表示，「我非常尊重他（渥錫），他有說這話的權利，我不能完全反駁他的論點，但我們不會說我們被擊潰了或是不清楚如何不輸的等等這類話。」
他接著說，「我認為輸掉一場比賽，尤其是一場很接近的比賽，這會影響到球員，但最好的方式不要將輸球的心情帶到下一場比賽，而是要想辦法贏得勢均力敵比賽，拿出這種贏球的意志，這就是我們的方式。」
“Doesn’t seem like they believe in anything they are doing.” @JamesWorthy42, @MettaWorld37 & @geeter3 share their thoughts on the #Lakers disappointing loss in OT. pic.twitter.com/KUZUquiqho— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 10, 2022
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