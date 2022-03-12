NBA／今日戰績表 詹皇拼了全場攻50分助湖人大勝巫師
NBA今日戰績表
灰狼 110：118 魔術
快艇 106：112 老鷹
活塞 103：114 塞爾蒂克
騎士 105：117 熱火
尼克 114：118 灰熊
黃蜂 142：120 鵜鶘
爵士 102：104 馬刺
暴龍 117：112 太陽
巫師 109：122 湖人
NBA明日賽程
時間 主場 客場
09:00 灰狼 vs.@ 熱火
09:00 騎士 vs. 公牛(緯來體育台12：00播出)
09:00 溜馬 vs. 馬刺
09:30 公鹿 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 暴龍 vs. 金塊
10:00 國王 vs. 爵士
11:00 巫師 vs. 拓荒者
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