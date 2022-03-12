NBA／今日戰績表 詹皇拼了全場攻50分助湖人大勝巫師

傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich ）今天（12號）寫下歷史紀錄，馬刺以104比102擊敗爵士後給了他執教生涯第1336勝，獨居史上第1。不喜歡鎂光燈焦點在自己身上的他賽後也強調，籃球是團

2022-03-12 15:25