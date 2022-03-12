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NBA／今日戰績表 詹皇拼了全場攻50分助湖人大勝巫師

聯合新聞網 / 整理
湖人詹姆斯攻下50分，助隊大勝巫師。 路透
湖人詹姆斯攻下50分，助隊大勝巫師。 路透

NBA今日戰績表

灰狼 110：118 魔術

快艇 106：112 老鷹

活塞 103：114 塞爾蒂克

騎士 105：117 熱火

獨行俠 113：100 火箭

尼克 114：118 灰熊

黃蜂 142：120 鵜鶘

爵士 102：104 馬刺

暴龍 117：112 太陽

巫師 109：122 湖人

NBA明日賽程

時間 主場 客場

09:00 灰狼 vs.@ 熱火

09:00 騎士 vs. 公牛(緯來體育台12：00播出)

09:00 溜馬 vs. 馬刺

09:30 公鹿 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 暴龍 vs. 金塊

10:00 國王 vs. 爵士

11:00 巫師 vs. 拓荒者

NBA戰績排行

體育 火箭

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