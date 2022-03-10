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NBA／剛過50歲要證明仍是超人 歐尼爾挑戰灌籃結果超爆笑

聯合新聞網 / 綜合報導
50歲的傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）個性幽默，近日他還在節目上挑戰灌籃，結果卻是引來一陣大笑。路透
50歲的傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）個性幽默，近日他還在節目上挑戰灌籃，結果卻是引來一陣大笑。路透

說到聯盟史上最具宰制力的中鋒，多數球迷大概都會想到湖人隊傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal），他為了證明自己雖然50歲了但仍有著「超人」般的身手，在節目上挑戰哈沃德（Dwight Howard）2009年灌籃大賽的「同款」動作，結果惹來哄堂大笑。

歐尼爾有著大鯊魚、俠客等綽號，其中他最喜歡的綽號其實是「超人」（Superman）。然而，2008年灌籃大賽時，當時年僅23歲的「魔獸」哈沃德身穿超人裝驚天一跳，從此多了「超人」的稱號。這讓歐尼爾相當「不開心」，他曾數度表示，自己還沒準備好放棄這個頭銜。

歐尼爾在今年3月6日過完50歲生日，為了證明自己仍是「超人」，他在節目上表示他仍然可以像哈沃德當年那樣灌籃。節目攝影棚內於是架起籃框，歐尼爾運了一下球後雙腳踩進免責區內起跳，球是進了、手也抓住籃框了，但動作看起來有點「怪怪的」，儘管節目來賓哈哈大笑表示這不算是灌籃，歐尼爾仍不改搞笑風格，堅稱自己就是50歲還能灌籃的超人。

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