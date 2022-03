NBA／剛過50歲要證明仍是超人 歐尼爾挑戰灌籃結果超爆笑

說到聯盟史上最具宰制力的中鋒,多數球迷大概都會想到湖人隊傳奇球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal),他為了證明自己雖然50歲了但仍有著「超人」般的身手,在節目上挑戰哈沃德(Dwight Howard)2009年灌籃大賽的「同款」動作,結果惹來哄堂大笑。

歐尼爾有著大鯊魚、俠客等綽號,其中他最喜歡的綽號其實是「超人」(Superman)。然而,2008年灌籃大賽時,當時年僅23歲的「魔獸」哈沃德身穿超人裝驚天一跳,從此多了「超人」的稱號。這讓歐尼爾相當「不開心」,他曾數度表示,自己還沒準備好放棄這個頭銜。

歐尼爾在今年3月6日過完50歲生日,為了證明自己仍是「超人」,他在節目上表示他仍然可以像哈沃德當年那樣灌籃。節目攝影棚內於是架起籃框,歐尼爾運了一下球後雙腳踩進免責區內起跳,球是進了、手也抓住籃框了,但動作看起來有點「怪怪的」,儘管節目來賓哈哈大笑表示這不算是灌籃,歐尼爾仍不改搞笑風格,堅稱自己就是50歲還能灌籃的超人。

"My fingertips hit and I threw it down. It's the same dunk!" @SHAQ tried to dunk for his 50th birthday and compared his attempt to Dwight Howard's at the 2008 Slam Dunk Contest. pic.twitter.com/qsiY2uB7f4