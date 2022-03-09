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NBA／魔術強森聲援衛少 卻被打臉也曾稱他「衛打鐵」

聯合新聞網 / 綜合報導
衛斯特布魯克被譏為「衛打鐵」，魔術強森呼籲球迷要自制力挺自家人，卻被球迷抓包也曾這樣稱呼衛少。 美聯社
衛斯特布魯克被譏為「衛打鐵」，魔術強森呼籲球迷要自制力挺自家人，卻被球迷抓包也曾這樣稱呼衛少。 美聯社

湖人本季戰績欠佳，外界紛紛把矛頭指向表現低迷的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），連家人都難逃球迷的謾罵。日前馬刺之戰，球迷們不斷大喊衛少是「衛打鐵(WestBrick)」，忍無可忍的衛少也公開回嗆要大家尊重他的名字。對此紫金傳奇魔術強森（Magic Johnson）對外呼籲球迷力挺自家球員，不過卻被抓包近期也曾在節目上稱衛少為「衛打鐵」。

表現不如預期的衛斯特布魯克，成湖人本季戰績不佳的頭號戰犯，外界罵聲連連，他的妻子妮娜（Nina Westbrook）也在推特指出收到球迷的騷擾、死亡威脅，衛少則罕見動怒稱「全家都受夠了！」甚至不敢帶孩子來湖人看球。為此他感到超級難過，「我也不想帶孩子們來看球，因為我不想讓他們聽到球迷在罵他們的父親。」

來到湖人後命中率不佳的衛少被球迷譏諷為「衛打鐵」，在昨日馬刺之役也不斷有球迷在場邊開酸，對此衛少也怒嗆回去「請尊重我的名字！不要拿我名字開玩笑」，賽後他則語重心長表示，「我兒子諾亞以我的姓氏為榮，所以我不準有人侮辱這個名字。」

眼見湖人打得相當掙扎，身為前輩的魔術強森也呼籲湖人迷們必須團結起來，並給予衛少以及他的家人更多支持與鼓勵，「他在湖人扮演不可或缺的角色，若想要他在剩餘的賽季好好表現，我們必須全力支持他和他的家人，那些對衛斯特布魯克家族的威脅和騷擾是無法被接受的，在運動世界裡不容許發生這種事。」不過卻有球迷發現魔術強森自打嘴巴，在近期的節目上也以「衛打鐵」稱呼衛少。

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