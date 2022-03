NBA／魔術強森聲援衛少 卻被打臉也曾稱他「衛打鐵」

湖人本季戰績欠佳,外界紛紛把矛頭指向表現低迷的衛斯特布魯克(Russell Westbrook),連家人都難逃球迷的謾罵。日前馬刺之戰,球迷們不斷大喊衛少是「衛打鐵(WestBrick)」,忍無可忍的衛少也公開回嗆要大家尊重他的名字。對此紫金傳奇魔術強森(Magic Johnson)對外呼籲球迷力挺自家球員,不過卻被抓包近期也曾在節目上稱衛少為「衛打鐵」。

表現不如預期的衛斯特布魯克,成湖人本季戰績不佳的頭號戰犯,外界罵聲連連,他的妻子妮娜(Nina Westbrook)也在推特指出收到球迷的騷擾、死亡威脅,衛少則罕見動怒稱「全家都受夠了!」甚至不敢帶孩子來湖人看球。為此他感到超級難過,「我也不想帶孩子們來看球,因為我不想讓他們聽到球迷在罵他們的父親。」

來到湖人後命中率不佳的衛少被球迷譏諷為「衛打鐵」,在昨日馬刺之役也不斷有球迷在場邊開酸,對此衛少也怒嗆回去「請尊重我的名字!不要拿我名字開玩笑」,賽後他則語重心長表示,「我兒子諾亞以我的姓氏為榮,所以我不準有人侮辱這個名字。」

眼見湖人打得相當掙扎,身為前輩的魔術強森也呼籲湖人迷們必須團結起來,並給予衛少以及他的家人更多支持與鼓勵,「他在湖人扮演不可或缺的角色,若想要他在剩餘的賽季好好表現,我們必須全力支持他和他的家人,那些對衛斯特布魯克家族的威脅和騷擾是無法被接受的,在運動世界裡不容許發生這種事。」不過卻有球迷發現魔術強森自打嘴巴,在近期的節目上也以「衛打鐵」稱呼衛少。

Magic Johnson really called him “Westbrick” live on ABC 😬 pic.twitter.com/c5gpewkDeZ