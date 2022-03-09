NBA／今日戰績表 勇士攻守回正軌中止5連敗
NBA今日戰績表
籃網 132:121 黃蜂
騎士 127:124 溜馬
太陽 102:99 魔術
鵜鶘 111:132 灰熊
公鹿 142:115 雷霆
快艇 97:112 勇士
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 公牛 vs. 活塞
08:00 塞爾蒂克 vs. 黃蜂
08:30 太陽 vs. 熱火(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)
09:00 魔術 vs. 鵜鶘
09:00 湖人 vs. 火箭(緯來體育台)
09:00 老鷹 vs. 公鹿
09:00 雷霆 vs. 灰狼
09:30 尼克 vs. 獨行俠
09:30 暴龍 vs. 馬刺
11:00 金塊 vs. 國王
11:00 拓荒者 vs. 爵士
11:30 巫師 vs. 快艇
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