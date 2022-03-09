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NBA／今日戰績表 勇士攻守回正軌中止5連敗

聯合新聞網 / 整理
勇士攻守找回水準，多點開花輕取快艇中止5連敗。 路透社
勇士攻守找回水準，多點開花輕取快艇中止5連敗。 路透社

NBA今日戰績表

籃網 132:121 黃蜂

騎士 127:124 溜馬

太陽 102:99 魔術

鵜鶘 111:132 灰熊

公鹿 142:115 雷霆

快艇 97:112 勇士

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 公牛 vs. 活塞

08:00 塞爾蒂克 vs. 黃蜂

08:30 太陽 vs. 熱火(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)

09:00 魔術 vs. 鵜鶘

09:00 湖人 vs. 火箭(緯來體育台)

09:00 老鷹 vs. 公鹿

09:00 雷霆 vs. 灰狼

09:30 尼克 vs. 獨行俠

09:30 暴龍 vs. 馬刺

11:00 金塊 vs. 國王

11:00 拓荒者 vs. 爵士

11:30 巫師 vs. 快艇

NBA戰績排行

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