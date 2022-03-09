NBA／今日戰績表 勇士攻守回正軌中止5連敗

過去曾在萬聖節以威爾法洛（Will Ferrell）在電影《灌籃大帝》中扮相一炮而紅，湯普森（Klay Thompson）曾毫不諱言提及這是自己非常喜愛的角色，而威爾法洛今天（9號）竟以劇中人物全套造

2022-03-09 16:15