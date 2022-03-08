NBA／連家人也被罵 湖人輸球衛少動怒：真的受夠了！

今日湖人在詹姆斯（LeBron James）缺陣下，不敵馬刺再吞敗，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）賽後訪問時也動怒，表示自己和家人一直受到不理智球迷的騷擾，導致妻子和小孩不敢來主場看球。

湖人本季戰績不佳，多數人認為問題出自衛斯特布魯克，昨天他的妻子妮娜（Nina Westbrook）才在推特公開自己時常收到騷擾以及威脅的訊息，讓他的家人不堪其擾，今天衛少也表示力挺妻子在推特上和球迷互嗆或是發洩情緒。

「她已經受夠了，我的家庭已經到了飽受重壓的程度，所以我100% 支持我的妻子，這些騷擾不只是今年才有，這個狀況對我個人來說是非常不幸的。」

衛斯特布魯克接著說，他的家人甚至不想去湖人主場看球，為此他感到超級難過，「我也不想帶孩子們來看球，因為我不想讓他們聽到球迷在罵他們的父親。」