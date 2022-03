NBA／看好誰拿MVP？ 勇士教頭柯爾為金塊約柯奇背書

勇士今天在眾多主力缺陣下,最終不敵金塊苦吞5連敗,賽後勇士教頭柯爾(Steve Kerr)直接表明,自己今年心中的MVP就是約柯奇(Nikola Jokic)。

昨天才上演46分大三元的約柯奇,今天勇士仍對他無可奈何,全場17投12中,又飆出32分15籃板13助攻的全方位表現,這已經是約柯奇本季第18次大三元。

約柯奇在球場上的宰制力柯爾今天看的一清二楚,賽後他表示,「約柯奇今天的表現太驚人了,他讓他的隊友更好,他讓我們難以招架,同時他又輕鬆寫意的掌控比賽,我認為他今年應該要再拿一座MVP。」

約柯奇去年拿下生涯首座MVP,今年欲挑戰連霸最強大的競爭對手就是76人的安比德(Joel Embiid),目前大多數的專家和網站較看好安比德獲選,不過冠軍教頭柯爾顯然已經幫約柯奇背書。

Kerr, while he doesn’t have a vote, says Nikola Jokic should win MVP again this season.



“He was spectacular tonight. Makes all of his teammates better, he makes defense so difficult and he’s playing the game at such an easy pace.”