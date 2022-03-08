NBA／看好誰拿MVP？ 勇士教頭柯爾為金塊約柯奇背書

勇士今天在眾多主力缺陣下，最終不敵金塊苦吞5連敗，賽後勇士教頭柯爾（Steve Kerr）直接表明，自己今年心中的MVP就是約柯奇（Nikola Jokic）。

昨天才上演46分大三元的約柯奇，今天勇士仍對他無可奈何，全場17投12中，又飆出32分15籃板13助攻的全方位表現，這已經是約柯奇本季第18次大三元。

約柯奇在球場上的宰制力柯爾今天看的一清二楚，賽後他表示，「約柯奇今天的表現太驚人了，他讓他的隊友更好，他讓我們難以招架，同時他又輕鬆寫意的掌控比賽，我認為他今年應該要再拿一座MVP。」

約柯奇去年拿下生涯首座MVP，今年欲挑戰連霸最強大的競爭對手就是76人的安比德（Joel Embiid），目前大多數的專家和網站較看好安比德獲選，不過冠軍教頭柯爾顯然已經幫約柯奇背書。