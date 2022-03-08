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NBA／和奧運金牌李伊是校友 巴克利尬聊：跳馬不安全
東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手李伊（Sunisa Lee）近日上毒蛇球評巴克利（Charles Barkley）節目，兩人大談巴克利站上體操競技場的可能性。李伊除了是一名專業體操選手，私底下也是籃球愛好者，之前就有到現場觀看賽事並和巴克利合照過，剛好兩人也是校友，而這次巴克利邀請她來參加《The Steam Room》播客節目。
主持人強森（Ernie Johnson）問李伊如果讓巴克利走平衡木他有辦法不摔倒嗎?？而蘇妮莎相當給巴克利面子，認為他絕對有能力駕馭平衡木，接著強森又追問「那跳馬呢？」沒想到巴克利直接打斷這個對話，表示「我才不要做跳馬項目，那個不安全」、「李伊覺得很好玩那是因為她是專業的。」
Chuck's got a new favorite guest 🤸🏻♀️😂@sunisalee_ joins #TheSteamRoom: https://t.co/QYLGpvT3AD pic.twitter.com/2tkY7zIwIR— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 7, 2022
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