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NBA／和奧運金牌李伊是校友 巴克利尬聊：跳馬不安全

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運體操女子個人全能金牌得主蘇妮莎近日上毒蛇球評巴克利的節目。 截自影片。
東京奧運體操女子個人全能金牌得主蘇妮莎近日上毒蛇球評巴克利的節目。 截自影片。

東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手李伊（Sunisa Lee）近日上毒蛇球評巴克利（Charles Barkley）節目，兩人大談巴克利站上體操競技場的可能性。李伊除了是一名專業體操選手，私底下也是籃球愛好者，之前就有到現場觀看賽事並和巴克利合照過，剛好兩人也是校友，而這次巴克利邀請她來參加《The Steam Room》播客節目。

主持人強森（Ernie Johnson）問李伊如果讓巴克利走平衡木他有辦法不摔倒嗎?？而蘇妮莎相當給巴克利面子，認為他絕對有能力駕馭平衡木，接著強森又追問「那跳馬呢？」沒想到巴克利直接打斷這個對話，表示「我才不要做跳馬項目，那個不安全」、「李伊覺得很好玩那是因為她是專業的。」

東京奧運 強森 亞裔 金牌 美國

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