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NBA／被滿場塞隊球迷噓聲伺候 厄文：像前女友般不放過我

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文再度遭塞爾提克球迷噓聲伺候。 美聯社
厄文再度遭塞爾提克球迷噓聲伺候。 美聯社

籃網今作客塞爾蒂克，曾效力綠衫軍兩個賽季的厄文（Kyrie Irving）再度遭主場球迷噓聲伺候，不過厄文對此不以為意，反而認為這些球迷就像前女友一樣，分手後還硬要死纏爛打。

終於熬到客場才能出賽的厄文，今天18投8中拿下19分、6助攻、4籃板、3抄截，回到波士頓的他，不意外被滿場球迷噓爆，厄文賽後受訪時承認，自己有感受到塞爾蒂克球迷的「熱情」。

「我知道我只要回來就會得到這種待遇，逃不掉的，他們就像是被甩掉的女朋友，想要知道我離開的理由，一直在等待我的回覆。」

不管球迷用怎樣的方式迎接他，厄文表示自己對塞隊和前隊友都充滿感恩，「我很感激我在波士頓的時光，球團的每個人、更衣室的每個人都對我很好，大家現在關係仍然相當緊密。」

波士頓 分手

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