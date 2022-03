NBA／被滿場塞隊球迷噓聲伺候 厄文：像前女友般不放過我

籃網今作客塞爾蒂克,曾效力綠衫軍兩個賽季的厄文(Kyrie Irving)再度遭主場球迷噓聲伺候,不過厄文對此不以為意,反而認為這些球迷就像前女友一樣,分手後還硬要死纏爛打。

終於熬到客場才能出賽的厄文,今天18投8中拿下19分、6助攻、4籃板、3抄截,回到波士頓的他,不意外被滿場球迷噓爆,厄文賽後受訪時承認,自己有感受到塞爾蒂克球迷的「熱情」。

「我知道我只要回來就會得到這種待遇,逃不掉的,他們就像是被甩掉的女朋友,想要知道我離開的理由,一直在等待我的回覆。」

不管球迷用怎樣的方式迎接他,厄文表示自己對塞隊和前隊友都充滿感恩,「我很感激我在波士頓的時光,球團的每個人、更衣室的每個人都對我很好,大家現在關係仍然相當緊密。」

Kyrie Irving on being booed in Boston:



“Its like a scorned girlfriend, asking for an explanation why I left but still wanting a text back."



(via @Alex__Schiffer) pic.twitter.com/BAVrKRFAdu