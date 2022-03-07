NBA／不該錯過衛少恩師 美媒：能幫助他融入球隊

湖人本季戰績不佳，多數人認為問題出自衛斯特布魯克（Russell Westbrook），對此美媒認為，若休賽期間有簽下他的恩師布魯克斯（Scott Brooks），湖人現在不至於在附加賽徘徊。

去年7月原先的助理教練奇德（Jason Kidd）轉戰獨行俠任總教頭，因此布魯克斯曾來到湖人面試該職，不過由於拓荒者開出更高的薪水，最後布魯克斯決定前往波特蘭。

根據美媒指出，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）非常希望現在能有布魯克斯坐在湖人板凳席上，因為他相信只有布魯克斯握有衛斯特布魯克的使用說明書，如此一來湖人就不至於淪落至先今的慘狀。

衛斯特布魯克一進到NBA就是在布魯克斯的執教下成長，於雷霆時期他的場均表現為28.1分、7.3籃板和、8.6次助攻，去年再次和恩師在巫師相聚，衛斯特布魯克整個賽季頻頻寫新紀錄，最終是留下平均22.2分、11.5籃板、11.7次助攻的大三元成績，然而本季衛少場均不但不到20分僅18.1分，也鮮少再見他過去幾乎場場大三元的英姿。