T1聯盟／馬龍神奇追分秀 中信大逆轉退龍頭海神
全場最多落後達20分、最後15秒還落後4分的新北中信特攻隊，今天上演驚奇逆轉，洋將馬龍表現尤其關鍵，他在第4節讀秒階段先飆進三分球再抄截得手，7.7秒放進逆轉球，助隊以91：90逆轉聯盟龍頭高雄全家海神隊，守護住主場勝利，主場3連勝收下2勝。
中信特攻「早哥」厄力今天因背部緊繃缺陣，加上林秉聖、魏嘉豪因世界盃資格賽回台隔離中，首節球隊只拿17分，最多落後達20分，半場打完也陷入42：53落後。
第3節在馬龍12分領軍下緊咬比數，第四節謝亞軒再挺身而出，他單節攻下9分，助隊先將比數87：87追平，海神雖再取得領先，但馬龍飆進外線後馬上抄截得手，個人一波5：0攻勢打得海神措手不及。
1分落後的海神，有機會的逆轉一擊又以失誤收場，最終祭出犯規戰術也沒能扭轉戰局，讓中信特攻驚險以1分差守護主場勝利。
中信特攻今天以洋將馬龍31分、13籃板最佳，「黑豹」阿巴西22分、7助攻，謝亞軒和呂濟而各12分；海神以庫薩斯24分、14籃板最佳，于煥亞、胡瓏貿和霍爾各12分。
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