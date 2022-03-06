快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

T1聯盟／錯失1.2秒追平罰球 鄭瑋：自責但不會氣餒

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
ㄅ鄭瑋第四節連飆兩記三分球，是雲豹緊咬比數重要成員。記者余承翰／攝影
ㄅ鄭瑋第四節連飆兩記三分球，是雲豹緊咬比數重要成員。記者余承翰／攝影

最多領先分數達24分，桃園雲豹隊今天卻錯失拿下第3勝的機會，先遭主場的台啤英熊逆轉，鄭瑋最後1.2秒又錯失追平罰球，最終以113：115吞敗，也讓拿下15分的鄭瑋十分自責。

「其實球賽就是這樣，有時候領先有落後，球員們在一些細節上沒有做很好，其實教練們已經交代到很多事情，我們比較少領先，在領先時比較不習慣，所以領先時有些錯誤就發生了。」鄭瑋說。

雲豹上半場取得68：49優勢，第三節最多領先更達24分，但先遭台啤縮小差距，第四節更遭逆轉；鄭瑋底線連飆兩記三分一度助隊要回領先，但台啤隊長蔣淯安連投帶罰連得6分再反超，鄭瑋最後1.2秒又錯失第2罰機會，沒能將比數扳平。

「罰球不進，對球隊感到非常抱歉，因為錯失追平機會對球隊士氣上有很大影響。」鄭瑋第2罰不進後難掩落寞，第一時間馬上有隊友上前安慰，賽後眼眶有些紅的他強調說：「我也不會因為這球氣餒，下禮拜還有3連戰，雲豹還是有機會拿到3勝。」

雲豹前一場才止住9連敗，今天有很大機會迎接隊史首度連勝，教頭王志群形容，今天是完全不同的感受，「從領先到最後，沒辦法順利把球賽拿下來，很多缺失要盡快修正。」他肯定球員的復出，但仍有許多缺失要修正，「下禮拜三連戰，趕快把心情收拾一下，有更大課題要迎接。」

雲豹今天雙洋將都有「雙10」成績，威廉斯25分、10籃板，戴維斯24分、19籃板，吉倫16分、9助攻，三分球6投3中的鄭瑋攻下雲豹本土最高15分；台啤英熊蔣淯安和李啟瑋各轟25分，蔣淯安還傳出13助攻，聯手助隊止住2連敗。

鄭瑋第四節連飆兩記三分球後為自己吶喊慶祝。記者余承翰／攝影
鄭瑋第四節連飆兩記三分球後為自己吶喊慶祝。記者余承翰／攝影

台啤 蔣淯安 王志群

延伸閱讀

T1聯盟／蔣淯安、李啟瑋聯手飆50分 台啤逆轉勝雲豹

T1聯盟／克服24分落後 台啤英熊戲劇逆轉雲豹

T1聯盟／台啤英熊氣力放盡 獵鷹相隔2個月再取勝

T1聯盟／特攻、英熊迎魔鬼三連戰 蔣淯安4日再戰阿巴西

相關新聞

NBA／飆56分寫紫金生涯新高 詹皇率湖人賽季首勝勇士

本季前2次交手都是勇士手下敗將，湖人今天（6號）尋求雪恥復仇，詹姆斯（LeBron James）狂飆紫金生涯新高得分56分，打破自己2018年寫下51分紀錄，湖人也靠副將支援演出精彩逆轉，以124比1

T1聯盟／錯失1.2秒追平罰球 鄭瑋：自責但不會氣餒

最多領先分數達24分，桃園雲豹隊今天卻錯失拿下第3勝的機會，先遭主場的台啤英熊逆轉，鄭瑋最後1.2秒又錯失追平罰球，最終...

NBA／76人拚龍頭不敵熱火 安比德：我打得很糟糕

在哈登（James Harden）缺席的情況下，安比德（Joel Embiid）今天面對強權熱火也沒有繳出優秀成績，全場15投僅4中，靠14次罰球全中才拿到22分15籃板，只是球隊整個第四節完全當機最

NBA／不在乎飆56分寫湖人生涯新高 詹皇：開心拿到勝利

今天（6號）攻下紫金生涯新高的56分，詹姆斯（LeBron James）率湖人以124比116擊敗勇士，但不可否認球隊近況依然引人憂慮，目前西區排名第9離第10鵜鶘也僅1場勝差。 被問到自己會如

NBA／21歲前、35歲後皆破50分 詹皇史上第一人

詹姆斯（LeBron James）在37歲又66天這個年齡狂轟56分，這是他生涯第13次突破50分，也是生涯第3高得分紀錄。 詹姆斯生涯第一次破50分比賽也是拿到56分，當時他是20歲又80天。

NBA／56分10籃板寫紀錄 詹皇史上最老締造者

37歲的詹姆斯（LeBron James）對勇士一戰再度爆發驚人火力，全場31投19中包括轟進6記三分球，狂砍56分10籃板3助攻，帶領湖人以124比116上演逆轉秀，中止4連敗。 這是詹姆斯自

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。