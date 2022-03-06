T1聯盟／錯失1.2秒追平罰球 鄭瑋：自責但不會氣餒

最多領先分數達24分，桃園雲豹隊今天卻錯失拿下第3勝的機會，先遭主場的台啤英熊逆轉，鄭瑋最後1.2秒又錯失追平罰球，最終以113：115吞敗，也讓拿下15分的鄭瑋十分自責。

「其實球賽就是這樣，有時候領先有落後，球員們在一些細節上沒有做很好，其實教練們已經交代到很多事情，我們比較少領先，在領先時比較不習慣，所以領先時有些錯誤就發生了。」鄭瑋說。

雲豹上半場取得68：49優勢，第三節最多領先更達24分，但先遭台啤縮小差距，第四節更遭逆轉；鄭瑋底線連飆兩記三分一度助隊要回領先，但台啤隊長蔣淯安連投帶罰連得6分再反超，鄭瑋最後1.2秒又錯失第2罰機會，沒能將比數扳平。

「罰球不進，對球隊感到非常抱歉，因為錯失追平機會對球隊士氣上有很大影響。」鄭瑋第2罰不進後難掩落寞，第一時間馬上有隊友上前安慰，賽後眼眶有些紅的他強調說：「我也不會因為這球氣餒，下禮拜還有3連戰，雲豹還是有機會拿到3勝。」

雲豹前一場才止住9連敗，今天有很大機會迎接隊史首度連勝，教頭王志群形容，今天是完全不同的感受，「從領先到最後，沒辦法順利把球賽拿下來，很多缺失要盡快修正。」他肯定球員的復出，但仍有許多缺失要修正，「下禮拜三連戰，趕快把心情收拾一下，有更大課題要迎接。」