PLG／班尼特首秀20分、9籃板 難擋攻城獅好友辛巴摧殘

戰績墊底的高雄鋼鐵人隊，在今天迎接NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）（前譯班奈特）的加盟首秀，他在首節就上演一次精采的快攻爆扣，不過本場比賽表現最亮眼的則是班尼特的好友、攻城獅隊中鋒辛巴（Sim Bhullar），他全場攻下27分、18籃板，幫助攻城獅以97：87賞給鋼鐵人4連敗。

鋼鐵人在日前先後宣布班尼特與周儀翔加盟消息，其中班尼特在今天進行加盟首秀，跟隨球隊作客攻城獅主場，並且與好友辛巴在場上交鋒，僅管體能明顯還未調整到最佳狀態，不過班尼特開賽後5分鐘就在三分線上出手命中，完成來台後的首顆進球，還有一次抄球後快攻爆扣的演出。

不過本場比賽攻城獅在辛巴領軍下一路領先，包括在第四節鋼鐵人靠著彭俊諺、盧哲毅和王柏智接連開砲追到1分差後，辛巴一人連得7分，加上蕭順議、李家瑞的接連爆扣，幫助攻城獅將領先擴大到13分，最終攻城獅也以10分差距取勝。

鋼鐵人班尼特今天首秀繳出20分、9籃板的數據，陳又瑋則是拿下個人生涯新高的19分，攻城獅則是以辛巴27分、18籃板表現最佳。