快訊

普亭頂級維安曝！保鑣不能流汗畏寒 車隊配備防空飛彈

PLG／班尼特首秀20分、9籃板 難擋攻城獅好友辛巴摧殘

聯合報 / 記者劉肇育／新竹即時報導
班尼特（右）與好友辛巴（左）在場上交鋒。記者余承翰／攝影
班尼特（右）與好友辛巴（左）在場上交鋒。記者余承翰／攝影

戰績墊底的高雄鋼鐵人隊，在今天迎接NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）（前譯班奈特）的加盟首秀，他在首節就上演一次精采的快攻爆扣，不過本場比賽表現最亮眼的則是班尼特的好友、攻城獅隊中鋒辛巴（Sim Bhullar），他全場攻下27分、18籃板，幫助攻城獅以97：87賞給鋼鐵人4連敗。

鋼鐵人在日前先後宣布班尼特與周儀翔加盟消息，其中班尼特在今天進行加盟首秀，跟隨球隊作客攻城獅主場，並且與好友辛巴在場上交鋒，僅管體能明顯還未調整到最佳狀態，不過班尼特開賽後5分鐘就在三分線上出手命中，完成來台後的首顆進球，還有一次抄球後快攻爆扣的演出。

不過本場比賽攻城獅在辛巴領軍下一路領先，包括在第四節鋼鐵人靠著彭俊諺、盧哲毅和王柏智接連開砲追到1分差後，辛巴一人連得7分，加上蕭順議、李家瑞的接連爆扣，幫助攻城獅將領先擴大到13分，最終攻城獅也以10分差距取勝。

鋼鐵人班尼特今天首秀繳出20分、9籃板的數據，陳又瑋則是拿下個人生涯新高的19分，攻城獅則是以辛巴27分、18籃板表現最佳。

鋼鐵人班尼特（中）今天進行來台首秀。記者余承翰／攝影
鋼鐵人班尼特（中）今天進行來台首秀。記者余承翰／攝影
班尼特（右）與好友辛巴（左）在場上交鋒。記者余承翰／攝影
班尼特（右）與好友辛巴（左）在場上交鋒。記者余承翰／攝影
鋼鐵人班尼特今天進行來台首秀。記者余承翰／攝影
鋼鐵人班尼特今天進行來台首秀。記者余承翰／攝影

延伸閱讀

PLG／本土雙槍關鍵時刻挺身 領航猿險勝夢想家止敗

閱讀數學／身高比較高的長頸鹿可以遲到多久(上)？

前NBA選秀狀元加盟台職籃 班奈特：被地震嚇到

HBL／南山版辛巴？吳志鍇用這原因否認

相關新聞

NBA／稱「詹黑」是動力 詹姆斯不滿未列入最佳得分手討論

湖人一哥詹姆斯（LeBron James），雖然生涯例行賽加上季後賽總得分累計44295分，，正式超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登基歷史總得分王(例行賽+季後賽)。但對於

NBA／謙稱不是76人第三巨頭 馬克西：我們更像一個團隊

NBA費城76人今晚的歡呼不僅是為了哈登或恩比德，還有二年級後衛馬克西，今天他攻下最高的33分，率領球隊主場125比11...

NBA／看好唐西奇當「控球中鋒」 基德：他都碰到天花板了

唐西奇（Luka Doncic）近期表現出色，2月以場均34.7分、10.3籃板和8.8助攻表現率隊拿下7勝，獲得西區單月最佳球員。昨日也攻下41分外加9助攻、10籃板準大三元，帶領獨行俠擊退勇士拿下

PLG／班尼特首秀20分、9籃板 難擋攻城獅好友辛巴摧殘

戰績墊底的高雄鋼鐵人隊，在今天迎接NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）（前譯班奈特）的加盟首秀，他在首...

NBA／卡森斯頂約柯奇繳代表作 場下影響也獲金塊教頭盛讚

約柯奇（Nikola Jokic）今天（5號）臨時因感冒無法出賽，卡森斯（DeMarcus Cousins）頂上先發，出賽24分鐘就狂飆31分，率隊以113比101擊落火箭，這也是他相隔4年以來首次單

NBA／對艾倫惡性犯規替卡盧索出氣？ 瓊斯否認有報復意圖

公鹿與公牛1月下旬時交手當時焦點並非賽果，而是艾倫（Grayson Allen）下重手對卡盧索（Alex Caruso）犯規，後者重摔傷到手腕至今未歸隊，前者事後也遭追加禁賽1場。儘管艾倫與公鹿將帥都

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。