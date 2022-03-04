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NBA／連吞4敗衛少對記者開砲 「俠客」：我不喜歡這些回應

聯合新聞網 / 綜合報導
衛斯特布魯克在今日洛城內戰輸球後，賽後訪問時怒嗆記者。 美聯社。
衛斯特布魯克在今日洛城內戰輸球後，賽後訪問時怒嗆記者。 美聯社。

湖人季初重磅打造「三巨頭」組合，整體表現卻不盡人意。外界也普遍認為交易來的衛斯特布魯克（Russell Westbrook)是罪魁禍首。從全明星賽後未嘗勝績的湖人，今在洛城內戰依舊輸慘，第三節還徹底崩盤，讓快艇豪取40分。連續吞敗也讓衛少沈不住氣，在賽後開砲記者，「俠客」歐尼爾(Shaquille O'neal)對於這一連串脫序言論，也氣得直搖頭。

衛斯特布魯克今日對戰快艇上場29分鐘，拿下17分、8籃板、2助攻，可能是連續吞下4場敗仗，似乎心情不佳的衛少也在賽後訪問開嗆記者。記者先是問道，「本季與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成三巨頭，戰績卻不甚理想，對於目前低迷戰況有什麼看法?」沒想到衛少竟反問，「你以為我對季前有期望?」

記者隨後回應，「像是贏球或衝擊總冠軍之類的？」衛少立馬回嗆，「所以球季結束了？」記者接續問道對湖人未來看法時，衛少再次跳針並回嗆記者，「你還沒回答我期望什麼？」雙方你一言我一語，衛少最後才蹦出，「我對本季原本就沒什麼期望好嗎！」

接著補充道，「人生不可能一路順暢，我過去四年就換了四支球隊，所以我並沒有給自己設定目標和任何期望，現在唯一能做的就是幫隊友贏球。」身為湖人傳奇球星歐尼爾，對於衛少做出的回答並不買單，直言說出「我覺得我討厭這些回答。」

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