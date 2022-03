NBA／打得太爛！除非季後賽贏 巴克利本季絕不提湖人二字

向來不諱言的名人堂球星巴克利(Charles Barkley),過去在《TNT Sports》節目也以毒舌球評聞名。今日在《Inside the NBA》節目,他則拒絕講出本季打得低潮「湖人」兩個字,而是用「來自南加州的球隊」來取代,狠酸戰績欠佳的湖人。

湖人本季打得相掙扎,即便在去年休賽季大動作換來衛斯特布魯克(Russell Westbrook),仍無法為隊帶來良好效應,況且戴維斯(Anthony Davis)又因腳傷缺陣多場,僅剩老大哥詹姆斯(LeBron James)賣老命獨自撐著球隊。

已吞下連3敗的湖人,今日迎來洛城大戰也被快艇慘電,在第三節湖人更陷入進攻當機僅得18分,讓敵隊取得25分大幅領先的機會,第四節也淪為垃圾時間,最終以132:111不敵快艇,苦吞四連敗。

看到湖人糟透的表現,球評巴克利不改以往辛辣作風,直言說「快艇和那支南加州來的球隊」,表明不願說出「湖人」兩字,並表示除非他們贏一場季後賽,否則將不會再提那兩個字,隨後也嘲諷湖人與本季排在後半段的活塞與拓荒者並無差別。

"The team from Southern California"



Chuck is refusing to say the word "Lakers" 😅 pic.twitter.com/KN1IfKD5p5