NBA／打得太爛！除非季後賽贏 巴克利本季絕不提湖人二字

向來不諱言的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，過去在《TNT Sports》節目也以毒舌球評聞名。今日在《Inside the NBA》節目，他則拒絕講出本季打得低潮「湖人」兩個字，而是用「來自南加州的球隊」來取代，狠酸戰績欠佳的湖人。

湖人本季打得相掙扎，即便在去年休賽季大動作換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），仍無法為隊帶來良好效應，況且戴維斯（Anthony Davis）又因腳傷缺陣多場，僅剩老大哥詹姆斯（LeBron James）賣老命獨自撐著球隊。

已吞下連3敗的湖人，今日迎來洛城大戰也被快艇慘電，在第三節湖人更陷入進攻當機僅得18分，讓敵隊取得25分大幅領先的機會，第四節也淪為垃圾時間，最終以132：111不敵快艇，苦吞四連敗。

看到湖人糟透的表現，球評巴克利不改以往辛辣作風，直言說「快艇和那支南加州來的球隊」，表明不願說出「湖人」兩字，並表示除非他們贏一場季後賽，否則將不會再提那兩個字，隨後也嘲諷湖人與本季排在後半段的活塞與拓荒者並無差別。