聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／打得太爛！除非季後賽贏 巴克利本季絕不提湖人二字
向來不諱言的名人堂球星巴克利（Charles Barkley)，過去在《TNT Sports》節目也以毒舌球評聞名。今日在《Inside the NBA》節目，他則拒絕講出本季打得低潮「湖人」兩個字，而是用「來自南加州的球隊」來取代，狠酸戰績欠佳的湖人。
湖人本季打得相掙扎，即便在去年休賽季大動作換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），仍無法為隊帶來良好效應，況且戴維斯（Anthony Davis）又因腳傷缺陣多場，僅剩老大哥詹姆斯（LeBron James）賣老命獨自撐著球隊。
已吞下連3敗的湖人，今日迎來洛城大戰也被快艇慘電，在第三節湖人更陷入進攻當機僅得18分，讓敵隊取得25分大幅領先的機會，第四節也淪為垃圾時間，最終以132：111不敵快艇，苦吞四連敗。
看到湖人糟透的表現，球評巴克利不改以往辛辣作風，直言說「快艇和那支南加州來的球隊」，表明不願說出「湖人」兩字，並表示除非他們贏一場季後賽，否則將不會再提那兩個字，隨後也嘲諷湖人與本季排在後半段的活塞與拓荒者並無差別。
"The team from Southern California"— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 4, 2022
Chuck is refusing to say the word "Lakers" 😅 pic.twitter.com/KN1IfKD5p5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言