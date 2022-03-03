NBA／「高富帥」憶布萊恩曾邀火箭全隊上夜店 60萬他全買單

曾與林書豪共同效力於火箭的「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）今年初宣布退役，近日他在節目上暢談菜鳥年與「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryan）互動的故事，他對布萊恩的印象從「難搞、耍小伎倆」，到後來全隊受邀至夜店狂歡，讓他直呼這位傳奇球星實在「太酷了！」

帕森斯近日於podcast節目上分享菜鳥年與布萊恩交手的小故事，他表示當時的教頭麥克海爾（Kevin McHale）警告，布萊恩不僅不會手下留情，還會打「心理戰」。果不其然，布萊恩在比賽中詢問帕森斯：「今晚火箭隊會留在洛杉磯過夜嗎？我幫你們安排間夜店。」

湖人隊傳奇球星布萊恩。 歐新社資料照片

收到邀請的帕森斯一開始抱持懷疑態度，並告訴布萊恩自己知道這只是他的「伎倆」，沒想到比賽結束後，帕森斯就收到一封寫著「已經幫你們安排好了夜店」並屬名「Mamba」的簡訊，經確認後，他欣喜地邀請隊友們一同到夜店狂歡。

當天晚上，火箭隊「嗨」到半夜2點，但接過帳單後帕森斯就完全笑不出來了，因為上頭的金額竟高達2萬2000美元（約新台幣61萬元），這時服務生卻說：「請簽上布萊恩的名字。」多年後回想起這段故事，帕森斯仍直呼：「雖然大家都說這傢伙很難搞，但他真的超棒、他X的太酷了！」