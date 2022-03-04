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NBA／今日戰績表 洛城大戰湖人漏氣詹皇領軍大敗給快艇

聯合新聞網 / 整理
快艇隊傑克森(左)防守湖人詹姆斯。 法新社
快艇隊傑克森(左)防守湖人詹姆斯。 法新社

NBA今日戰績表

公牛 124：130 老鷹

灰熊 107：120 塞爾蒂克

熱火 113：107 籃網

活塞 108：106 暴龍

勇士 113：122 獨行俠

國王 115：112 馬刺

湖人 111：132 快艇

-

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 溜馬 vs. 活塞

08:00 騎士 vs. 76人(Eleven Sports 1)

08:00 老鷹 vs. 巫師

08:30 魔術 vs. 暴龍

08:30 公鹿 vs. 公牛(緯來體育台)

09:00 爵士 vs. 鵜鶘

09:00 灰狼 vs. 雷霆

10:00 火箭 vs. 金塊

11:00 尼克 vs. 太陽(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

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