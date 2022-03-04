NBA／今日戰績表 洛城大戰湖人漏氣詹皇領軍大敗給快艇

戰績持續下探的籃網現在又面臨主帥奈許（Steve Nash）隔離缺賽的挑戰，即便今天（4號）迎回養傷達1個半月的杜蘭特（Kevin Durant）歸隊，攻下31分的他還是難敵多點開花的熱火，讓籃網終場

2022-03-04 11:50