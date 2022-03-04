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NBA／今日戰績表 洛城大戰湖人漏氣詹皇領軍大敗給快艇
NBA今日戰績表
公牛 124：130 老鷹
灰熊 107：120 塞爾蒂克
熱火 113：107 籃網
活塞 108：106 暴龍
勇士 113：122 獨行俠
國王 115：112 馬刺
湖人 111：132 快艇
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NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 溜馬 vs. 活塞
08:00 騎士 vs. 76人(Eleven Sports 1)
08:00 老鷹 vs. 巫師
08:30 魔術 vs. 暴龍
08:30 公鹿 vs. 公牛(緯來體育台)
09:00 爵士 vs. 鵜鶘
09:00 灰狼 vs. 雷霆
10:00 火箭 vs. 金塊
11:00 尼克 vs. 太陽(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
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