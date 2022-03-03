NBA／今日戰績表 太陽大勝拓荒者本季首支達50勝

曾與林書豪共同效力於火箭的「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）今年初宣布退役，近日他在節目上暢談菜鳥年與「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryan）互動的故事，他對布萊恩的印象從「難搞、耍小伎倆」，到後來全隊受邀至夜店狂歡，讓他直呼這位傳奇球星實在「太酷了！」

2022-03-03 15:32