聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 太陽大勝拓荒者本季首支達50勝
NBA今日戰績表
黃蜂 119：98 騎士
溜馬 122：114 魔術
尼克 108：123 76人
爵士 132：127(OT) 火箭
熱火 119：120 公鹿
國王 95：125 鵜鶘
雷霆 119：107 金塊
拓荒者 90：120 太陽 -
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 公牛 vs. 老鷹
08:30 灰熊 vs. 塞爾蒂克
08:30 熱火 vs. 籃網(愛爾達體育1台)
08:30 活塞 vs. 暴龍
09:30 勇士 vs. 獨行俠(緯來體育台)
09:30 國王 vs. 馬刺
11:00 湖人 vs. 快艇(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言