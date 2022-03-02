快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／談與球迷起爭執 詹姆斯：那傢伙試圖要教我怎麼打球

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯回應前一場比賽第三節與球迷的爭執事件。 歐新社
詹姆斯回應前一場比賽第三節與球迷的爭執事件。 歐新社

下半季勝場尚未開胡的湖人隊，今天在主場迎戰來訪的獨行俠隊，遭到獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）在末節領軍逆轉，苦吞3連敗，過去21場比賽輸掉15場，領先西區第10名的鵜鶘僅剩2場勝差，恐失去參加附加賽的資格。

陷入低潮的湖人在上半季最後一場比賽再度傷了明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）後，球隊氣氛變得更加低迷，今天出戰獨行俠的比賽中，上半場打完以5分落後，儘管第三節詹姆斯挺身而出，連續命中兩記超大號三分球，並且帶領湖人打出單節31：14的攻勢，但仍無法擋下唐西奇與獨行俠在末節的逆轉攻勢，以5分差距吞下敗仗。

對於球隊近來陷入低潮，又與球迷爆發爭執，詹姆斯今天談到前一場比賽第三節與球迷的爭執事件，「如果你關注我的生涯，我一直都在和球迷起爭執，這並沒有什麼特別，無論是主場球迷還是對方球迷；我的意思是你想歡呼或是噓聲都沒關係，但那傢伙試圖要教我怎麼打球，這就是我對他的回應。」

詹姆斯也強調，不管湖人球迷如何對待他，他都會與球迷同在，「我與湖人球迷共進退，他們噓我、給我尖叫，我都與他們同在，不會被影響，我在這個聯盟打滾20年了，一點都不在乎噓聲或是歡呼，不管他們怎麼想，我們還是會怎麼做，因為我們在同一條船上。」

談到球隊近來的低潮，詹姆斯強調並不擔心，「我們還有很多比賽要打，直到你把我踩在地上、砍下我的頭、或是把我埋在12呎深之前，我們都還有機會。這就是我們的信心，我們會拿出更好的表現並贏得比賽，只要還有比賽要打，我們就還有機會。」

湖人 詹姆斯 獨行俠

延伸閱讀

NBA／湖人陷泥淖一勝難求 詹姆斯：還有很多比賽要打

NBA／第一時間空中補灌 唐西奇：比季初更能跳了

NBA／唐西奇、布朗森末節連線 湖人近21戰吞15敗

詹姆斯生涯500場破30分 史上第3人

相關新聞

NBA／勇士陷低潮 柯爾指出大問題：第一次感覺溝通脫節

明星賽前戰績不佳的勇士隊，明星賽後似乎不見好轉，今天面對灰狼隊失分是本季新高，以114：129輸球後，更吞下近4戰的第3...

NBA／談與球迷起爭執 詹姆斯：那傢伙試圖要教我怎麼打球

下半季勝場尚未開胡的湖人隊，今天在主場迎戰來訪的獨行俠隊，遭到獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）在末節領軍逆轉，...

NBA／第一時間空中補灌 唐西奇：比季初更能跳了

唐西奇（Luka Doncic）今天面對偶像詹姆斯（LeBron James）拿下25分8籃板5助攻2阻攻，並且在第四節和布朗森（Jalen Brunson）搭檔出擊，兩人各拿下7分，集中在獨行俠扭轉

NBA／湖人陷泥淖一勝難求 詹姆斯：還有很多比賽要打

美國職籃NBA東西區兩大豪門布魯克林籃網和洛杉磯湖人，堪稱是難兄難弟，籃網今天以108比109憾負暴龍，湖人也以104比...

NBA／近8戰三分球20投15中 八村壘：出手信心十足

自1月上旬復出球場以來，八村壘（Rui Hachimura）一直在尋找狀態，近期看來是有漸入佳境的態勢，特別是在外線的表現更是有如神助。 在今天巫師擊敗活塞的比賽中，八村壘替補上場拿到11分，其

NBA／唐斯39分重創勇士 灰狼主帥：他是怪物

面對西區第2的勇士，唐斯（Karl-Anthony Towns）全場狂轟39分9籃板，搭配羅素的22分7助攻，帶領灰狼在主場以15分之差拿下勝利，灰狼自2019年3月29日以來，主場對戰勇士已經取得6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。