NBA／今日戰績表 籃網厄文作客公鹿全場攻下38分助隊取勝

誓言全明星賽後率隊展翅高飛的楊恩（Trae Young），今天面隊近況不佳的暴龍可說是火力全開，整場比賽24投17中，狂轟41分11助攻4籃板，帶領老鷹在主場以127比100痛宰對手。

2022-02-27 11:47