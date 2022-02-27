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NBA／今日戰績表 籃網厄文作客公鹿全場攻下38分助隊取勝
NBA今日戰績表
塞爾蒂克 113：104 活塞
暴龍 100：127 老鷹
巫師 86：92 騎士
馬刺 129：133 熱火
灰熊 116：110 公牛
籃網 126：123 公鹿
國王 110：115 金塊
NBA明日賽程
時間 主場 客場
02:00 76人 vs. 尼克
04:30 爵士 vs. 太陽
06:00 塞爾蒂克 vs. 溜馬
08:00 活塞 vs. 黃蜂
08:00 快艇 vs. 火箭
08:30 獨行俠 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 金塊 vs. 拓荒者
11:00 鵜鶘 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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