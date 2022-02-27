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NBA／今日戰績表 籃網厄文作客公鹿全場攻下38分助隊取勝

聯合新聞網 / 整理
籃網厄文作客公鹿全場攻下38分，助隊取勝。 籃網隊推特
籃網厄文作客公鹿全場攻下38分，助隊取勝。 籃網隊推特

NBA今日戰績表

塞爾蒂克 113：104 活塞

暴龍 100：127 老鷹

巫師 86：92 騎士

馬刺 129：133 熱火

灰熊 116：110 公牛

籃網 126：123 公鹿

國王 110：115 金塊

NBA明日賽程

時間 主場 客場

02:00 76人 vs. 尼克

04:30 爵士 vs. 太陽

06:00 塞爾蒂克 vs. 溜馬

08:00 活塞 vs. 黃蜂

08:00 快艇 vs. 火箭

08:30 獨行俠 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 金塊 vs. 拓荒者

11:00 鵜鶘 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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