NBA／太想上場比賽 湯普森曝二度重傷關鍵主因

過去2季接連遭逢左膝前十字韌帶與阿基里斯腱重傷的勇士射手湯普森（Klay Thompson），在歷經漫長941天等待後，傷癒復出的他也在近日透露當時又面臨傷勢問題的主因，他坦言表示自己太過好勝急著想復出，才釀成重傷悲劇。

湯普森在2019總冠軍戰遭受嚴重的膝蓋十字韌帶傷勢，在歷經16個月休養後準備回歸賽場時，卻又不慎在訓練時弄傷阿基里斯腱，導致連兩季報銷。在接連的傷勢打擊，湯普森也失落地形容當下是「生命中最黑暗的一天。」湯普森也感激這漫長2年半的日子裡，讓他清楚體悟到與身體和平相處是多麽重要。

本季滿血回歸的湯普森，近日在《The Athletic》訪問中透露自己太想要復出上場，而忽略了身體的感受，導致後來負荷不住整個潰堤。「我那時因為太想比賽了，做了很多負重訓練，增強膝蓋力量，也開始去打5對5比賽。」不過湯普森也坦言當時太過求好心切導致把自己練太壯，「當時體重約226、227磅，對於一個得分後衛來說真的有點太壯了」，多出來的6到10磅很有可能就是埋下阿基里斯腱撕裂的前兆。

而回想起這段低潮期湯普森坦言學習到不少，「代價真的很大，我現在也記取教訓，不像年輕時整個休賽季都在拚命訓練，我知道現在要把體力保留到開季以後。」而回歸賽場將近一個多月的湯普森，也在近日表示大概已恢復8成，看來離找回昔日出色身手的日子不遠了。