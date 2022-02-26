快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／太想上場比賽 湯普森曝二度重傷關鍵主因

聯合新聞網 / 綜合報導
湯普森（右）曝二度重傷關鍵原因。 法新社
湯普森（右）曝二度重傷關鍵原因。 法新社

過去2季接連遭逢左膝前十字韌帶與阿基里斯腱重傷的勇士射手湯普森（Klay Thompson），在歷經漫長941天等待後，傷癒復出的他也在近日透露當時又面臨傷勢問題的主因，他坦言表示自己太過好勝急著想復出，才釀成重傷悲劇。

湯普森在2019總冠軍戰遭受嚴重的膝蓋十字韌帶傷勢，在歷經16個月休養後準備回歸賽場時，卻又不慎在訓練時弄傷阿基里斯腱，導致連兩季報銷。在接連的傷勢打擊，湯普森也失落地形容當下是「生命中最黑暗的一天。」湯普森也感激這漫長2年半的日子裡，讓他清楚體悟到與身體和平相處是多麽重要。

本季滿血回歸的湯普森，近日在《The Athletic》訪問中透露自己太想要復出上場，而忽略了身體的感受，導致後來負荷不住整個潰堤。「我那時因為太想比賽了，做了很多負重訓練，增強膝蓋力量，也開始去打5對5比賽。」不過湯普森也坦言當時太過求好心切導致把自己練太壯，「當時體重約226、227磅，對於一個得分後衛來說真的有點太壯了」，多出來的6到10磅很有可能就是埋下阿基里斯腱撕裂的前兆。

而回想起這段低潮期湯普森坦言學習到不少，「代價真的很大，我現在也記取教訓，不像年輕時整個休賽季都在拚命訓練，我知道現在要把體力保留到開季以後。」而回歸賽場將近一個多月的湯普森，也在近日表示大概已恢復8成，看來離找回昔日出色身手的日子不遠了。

湯普森 勇士

延伸閱讀

一度盯助教巴柏沙都嫌吃力 湯普森自認防守已恢復8成功力

湯普森遭溜馬裁掉 傳將投入公牛懷抱

湯普森再現殺手特質 柯爾：關鍵時刻接管比賽

NBA／對湖人繳大傷復出代表作 湯普森曝背後動人父子情

相關新聞

NBA／哈登轉隊首戰 好表現撕「壞隊友」標籤

歷經全明星周假期的等待，76人隊球迷昨天總算盼到明星後衛哈登轉隊後首秀，而他也打出一場相當「哈登式」的賽事，繳出27分、...

NBA／太想上場比賽 湯普森曝二度重傷關鍵主因

過去2季接連遭逢左膝前十字韌帶與阿基里斯腱重傷的勇士射手湯普森（Klay Thompson），在歷經漫長941天等待後，傷癒復出的他也在近日透露當時又面臨傷勢問題的主因，他坦言表示自己太過好勝急著想復出，才釀成重傷悲劇。

NBA／柯瑞三分10投只1進還開心搖擺 勇士教頭：那是我最愛的比賽

柯瑞（Stephen Curry）昨在NBA下半季首戰就送出個人本季新高14次助攻，率隊以132：95痛宰拓荒者，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）近日談到最喜愛子弟兵的一場比賽，並非生涯創下最高分或是三分命中最多球奠基歷史的比賽，而是他在逆風翻盤後所展現的自信令人印象深刻。

NBA／柯瑞轉換助攻模式 勇士照贏

NBA下半季昨天展開，聯盟戰績第2名的勇士出戰拓荒者，柯瑞打三節就送出14助攻的穿針引線下，共8名球員得分達雙位數，終場...

約柯奇大三元貢獻 莫里斯關鍵三分球退國王

先前以三分球絕殺勇士的莫里斯（Monte Morris），今天主場迎戰國王，又在第四節剩下28.9秒時轟進關鍵三分球，幫助金塊以115比110拿下勝利。金塊在最近8場比賽中贏得7勝，除了穩住西區第6名

T1聯盟／「馴獸師」登場！張智峰雲豹復出擺先發

40歲的「馴獸師」張智峰月中宣布加入職籃新聯盟T1桃園雲豹隊，今天作客台中出戰太陽隊的比賽確定迎接復出第一戰，曾攜手10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。