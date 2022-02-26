NBA／柯瑞三分10投只1進還開心搖擺 勇士教頭：那是我最愛的比賽

柯瑞（Stephen Curry）昨在NBA下半季首戰就送出個人本季新高14次助攻，率隊以132：95痛宰拓荒者，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）近日談到最喜愛子弟兵的一場比賽，並非柯瑞生涯創下最高分或是三分命中最多球奠基歷史的比賽，而是他在逆風翻盤後所展現的自信令人印象深刻。

柯爾在podcast節目《Dubs Talk》提到，自己最喜歡柯瑞的一場比賽要追溯自2016年對戰西部拓荒者隊第四場準決賽。當時柯瑞因膝傷缺席了前3場比賽，直到第4場才以替補身份復出，但一時找不到手感的他，前9投三分球全盡墨，到末節剩餘4分鐘時才命中首記三分球。柯爾回憶起當時柯瑞投進的反應，「他投進第10顆三分球時還高興著搖擺身體，彷彿忘記前九次三分一球未進的低迷。」

當時教練對於柯瑞與生俱來的自信感到不可思議，「這是我見過最有自信的表現，真的非常棒！我還記得我在賽後告訴他，你是我唯一看到在三分線才10投1中後，還會慶祝的人。」而那一顆三分球也喚起柯瑞火燙手感，最終豪砍40分率勇士隊取得勝利。雙喜臨門的柯瑞，也在隔天以全票通過之姿蟬聯最有價值球員。

柯爾補充道，「這就是柯瑞的魅力，他對自己永遠充滿自信，他也相信好事終究會到來。他充滿感染力的精神和能量，我們的球迷和球隊都能感受到，多年來他都用不同方式在支撐著我們團隊。」