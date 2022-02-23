NBA／哈登本周可望轉隊首戰 安比德稱曾挽留西蒙斯但已放下

NBA下半季將在25日點燃戰火，其中在交易大限前迎來明星後衛哈登（James Harden）的76人，也有望在26日出戰灰狼的比賽中迎接哈登登場，而76人一哥安比德（Joel Embiid）在今天受訪時就再一次誇讚哈登是史上最好的得分手之一，並期待與他一起完成一些豐功偉業。

76人在今年交易大限前將燙手山芋西蒙斯（Ben Simmons）送往籃網換回哈登，儘管在明星賽前哈登因為左腿傷勢仍未登場，不過今天安比德也證實，球隊確實有意在26日出戰灰狼的比賽中讓哈登登場。

而日前在比賽中也嘗試過哈登招牌後撤步跳投的安比德也直言，相當期待兩人的合作，並認為將會產生良好的化學效應，「他拿過MVP又是得分王，我認為要跟他建立化學效應，將會是一件容易的事情。」

安比德認為，僅管76人已經有一套屬於自己的良好系統，但哈登的加入將能把他們提升到另外一個層次，「他是史上最好的得分手之一，組織能力也是沒話說，我們已經有一套很好的體系，當他加入後，這將會提升到另外一個層級。」

相較於哈登的出賽時間大致底定，轉戰籃網的西蒙斯雖然在今天也傳出已與杜蘭特（Kevin Durant）一起加入練球，不過短時間內還無法確定何時能夠復出。

而安比德在被問到關於西蒙斯一事時，也選擇祝福前隊友，「我們前一次對話大概是在交易前1到2周，他是一名優秀的球員，可以幫助籃網進到另一個水平。我曾經想辦法希望他回來並讓他感覺舒適，但最後沒有做到，不過現在我已經不在乎這些了。」