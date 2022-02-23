NBA／樂見哈登攜手安比德 巴特勒期待對決76人
76人隊和籃網隊在交易截止前完成重磅交易，「大鬍子」哈登（James Harden）和西蒙斯（Ben Simmon）互換東家，是否改變東區戰況還是未知，不過目前東區龍頭熱火隊的當家球星巴特勒（Jimmy Butler）倒是樂見哈登到76人和安比德（Joel Embiid）攜手。
入選全明星賽的巴特勒，接受《費城詢問報（The Philadelphia Inquirer）》訪問時，提到對籃網和76人交易案的看法，他說：「如果哈登去那很開心，那我就希望他去那，和我最好朋友之一的安比德一起，在支很棒的球隊，我迫不及待要和他們交手，看看我們的能耐。」
2020年打進總冠軍賽的熱火，目前以38勝21敗排在東區第一，同樣戰績的還有公牛隊，76人則以35勝23敗暫排東區第3。76人在哈登加入後，成熱火龍頭保衛戰的主要對手。
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