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NBA／歌手唱國歌觸發笑點 詹皇忍的好痛苦網友笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯明星賽出場。 路透
詹姆斯明星賽出場。 路透

昨日明星賽除了邀請被選為75大球星的球員共襄盛舉，鏡頭還捕捉到許多有趣畫面，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）被拍到在歌手演繹國歌時忍不住笑出來，該影片在網路上被瘋傳。

NBA每場比賽開賽前，都會邀請歌手唱國歌開場，明星賽也不例外，不過通常在歌手表演時，球員都會擺出一張嚴肅的臉聆聽國歌，但由於這次請來的女歌手葛蕾(Macy Gray)用相當非傳統的方式詮釋國歌，唱法過於獨特觸發詹皇的笑點，導致他當場忍不住笑了出來，不料鏡頭恰巧抓到該畫面，因此被網友當成茶餘飯後的笑話觀賞。

網友在推特上紛紛留言，「看得出來詹姆斯很努力想忍住」、「怎麼會請這位歌手」、「我不怪詹姆斯，我自己都關靜音。」

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