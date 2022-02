NBA／明星賽同台被艾倫當成空氣 賈奈特擺臭臉被網友瘋傳

NBA紀念成立75週年,今年明星賽中場邀請入選為75大球星的球員出席典禮,球迷除了關注喬丹(Michael Jordan)等退役球星登場之外,還意外捕捉到賈奈特(Kevin Garnett)和艾倫(Ray Allen)兩人尷尬畫面。

2012年艾倫拒絕和母隊塞爾蒂克延約,決定投奔衛冕冠軍熱火,這個決定當時引起許多關注,不少塞爾蒂克的隊友也對他跳槽相當不滿,其中最火大的就是賈奈特,他已多次向外界表示兩人早就沒聯絡。

今天明星賽75大球星的出席典禮,當年塞爾蒂克三巨頭都有受邀,由於唱名過程分前鋒、中鋒與後衛依序進行,賈奈特和皮爾斯(Paul Pierce)首先上台,而當輪到艾倫的時候,他直接忽視賈奈特和皮爾斯的存在,直接走向另一位前隊友詹姆斯(LeBron James)面前和他打招呼。

眼尖的網友發現賈奈特頓時臉色大變,擺出一副不悅的表情,影片也開始被瘋傳,看來兩人直到今日關係仍未修復。

KG’s face when Ray Allen walked by. 💀😂



(via @Getthebagcoach)



pic.twitter.com/FrnmZiTOc7