NBA／明星賽同台被艾倫當成空氣 賈奈特擺臭臉被網友瘋傳

NBA紀念成立75週年，今年明星賽中場邀請入選為75大球星的球員出席典禮，球迷除了關注喬丹（Michael Jordan）等退役球星登場之外，還意外捕捉到賈奈特（Kevin Garnett）和艾倫（Ray Allen）兩人尷尬畫面。

2012年艾倫拒絕和母隊塞爾蒂克延約，決定投奔衛冕冠軍熱火，這個決定當時引起許多關注，不少塞爾蒂克的隊友也對他跳槽相當不滿，其中最火大的就是賈奈特，他已多次向外界表示兩人早就沒聯絡。

今天明星賽75大球星的出席典禮，當年塞爾蒂克三巨頭都有受邀，由於唱名過程分前鋒、中鋒與後衛依序進行，賈奈特和皮爾斯（Paul Pierce）首先上台，而當輪到艾倫的時候，他直接忽視賈奈特和皮爾斯的存在，直接走向另一位前隊友詹姆斯（LeBron James）面前和他打招呼。

眼尖的網友發現賈奈特頓時臉色大變，擺出一副不悅的表情，影片也開始被瘋傳，看來兩人直到今日關係仍未修復。