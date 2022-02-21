NBA／又鬥嘴！未到場替巴克利慶生 歐尼爾：因為他害我生病

退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）是美國TNT的球評，兩人時常鬥嘴嗆蝦，近日巴克利在節目上過53歲生日，歐尼爾卻沒有出席，原因竟是「巴克利害我生病，我希望他離我遠遠的。」

巴克利與歐尼爾退休後就在TNT擔任球評，兩位名人堂成員向來以「敢說」聞名，從球團補強、戰術執行、球員動向、場內外言行各種話題發表看法。

昨日巴克利在錄製節目時慶生，但好搭檔歐尼爾卻不在現場，不過俠客有準備好一段影片給巴克利，原本以為會是祝福生日快樂等內容，不料歐尼爾開頭就直說，「我身體不太舒服，很抱歉我今天不在現場，我愛你們每個人除了巴克利，是他害我生病的，我要他離我遠一點。」

不過「毒舌球評」巴克利也不是吃素的，影片一結束他立刻轉向其他球評，評論歐尼爾在影片中使用的小黃瓜濾鏡，「大家應該能想像他如果沒開濾鏡會有多醜。」