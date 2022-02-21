快訊

桃園人倫悲劇！兒不堪長期照顧壓力 悶死身障母

台中港引水人接引貨輪不慎落海 送醫急救不治

NBA／又鬥嘴！未到場替巴克利慶生 歐尼爾：因為他害我生病

聯合新聞網 / 綜合報導
退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）兩人時常在節目上逗嘴嗆蝦。路透
退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）兩人時常在節目上逗嘴嗆蝦。路透

退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）是美國TNT的球評，兩人時常鬥嘴嗆蝦，近日巴克利在節目上過53歲生日，歐尼爾卻沒有出席，原因竟是「巴克利害我生病，我希望他離我遠遠的。」

巴克利與歐尼爾退休後就在TNT擔任球評，兩位名人堂成員向來以「敢說」聞名，從球團補強、戰術執行、球員動向、場內外言行各種話題發表看法。

昨日巴克利在錄製節目時慶生，但好搭檔歐尼爾卻不在現場，不過俠客有準備好一段影片給巴克利，原本以為會是祝福生日快樂等內容，不料歐尼爾開頭就直說，「我身體不太舒服，很抱歉我今天不在現場，我愛你們每個人除了巴克利，是他害我生病的，我要他離我遠一點。」

不過「毒舌球評」巴克利也不是吃素的，影片一結束他立刻轉向其他球評，評論歐尼爾在影片中使用的小黃瓜濾鏡，「大家應該能想像他如果沒開濾鏡會有多醜。」

生日 美國

相關新聞

NBA／詹皇致勝一擊、自己奪MVP 柯瑞讚阿克隆連線完美劇本

2022年NBA全明星賽今（21）日完美句點，詹姆斯（LeBron James）命中絕殺跳投，率隊以163比160取得勝利，而柯瑞（Stephen Curry）更狂飆50分，包含16記三分，拿下MVP

NBA／詹皇關鍵跳投攬5連勝 柯瑞16顆三分球奪全明星賽MVP

在今年克里夫蘭舉行的全明星賽中，依然延續目標得分制，詹姆斯所率領的「Team LeBron」雖然前三節打完落後「Team Durant」1分，但雙方一路廝殺到最後，靠著詹姆斯一次翻身後仰跳投，率先達到

NBA／又鬥嘴！未到場替巴克利慶生 歐尼爾：因為他害我生病

退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）和巴克利（Charles Barkley）是美國TNT的球評，兩人時常鬥嘴嗆蝦，近日巴克利在節目上過53歲生日，歐尼爾卻沒有出席，原因竟是「巴克利害我

NBA／全明星賽寫多項紀錄 柯瑞史上第3老MVP

一口氣在全明星賽創下單節7顆三分球、半場8顆三分球、全場16顆三分球空前紀錄的柯瑞（Stephen Curry），全場攻下史上次高的50分，風光獲選生涯首次全明星賽MVP。 現年33歲又343天

NBA／超狂表現家鄉奪明星賽MVP 柯瑞稱意義非凡

俄亥俄州出生的柯瑞，今天在當地進行的明星賽有超狂表現，他飆進破紀錄的16個三分球、轟下50分，率隊贏球並獲選MVP，對此...

NBA／前球星哈沃德NCAA執兵符 衝突中賞對手一巴掌

前NBA球員、現任密西根大學男籃隊總教練哈沃德，因為今天在NCAA的1場比賽後，賞了對手威斯康辛大學助理教練一巴掌，現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。