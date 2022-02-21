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NBA／超狂表現家鄉奪明星賽MVP 柯瑞稱意義非凡

中央社 / 克里夫蘭20日綜合外電報導
柯瑞獲明星賽MVP。 美聯社
柯瑞獲明星賽MVP。 美聯社

俄亥俄州出生的柯瑞，今天在當地進行的明星賽有超狂表現，他飆進破紀錄的16個三分球、轟下50分，率隊贏球並獲選MVP，對此他表示，這一切意義非凡。

美國職籃NBA明星賽今天在俄亥俄州（Ohio）的克里夫蘭進行，這是當地繼1981年、1997年後，再次舉辦明星賽。

詹姆斯隊（Team LeBron）在隊長詹姆斯（LeBronJames）的後仰跳投得手後，以163比160驚險擊敗杜蘭特隊（Team Durant）。這是詹姆斯連5年擔任明星賽隊長，期間他帶領的球隊每次都獲得勝利。

柯瑞（Stephen Curry）則是詹姆斯隊中表現最耀眼的球星，為球隊贏球功臣，他也因此獲選為最有價值球員（MVP）。

他今天砍進16記三分球，單場轟下50分，刷新喬治（Paul George）2016年明星賽寫下的9顆三分球紀錄，也差點打破戴維斯（Anthony Davis）在2017年明星賽創下的52分紀錄。

在俄亥俄州出生的柯瑞說：「能回到俄亥俄州真的很特別，當我一站上場，就覺得充滿能量。」

「顯然，這座（MVP）獎有很特別的意義，我感到十分榮幸，也非常感激。」

本季適逢NBA第75週年，原本聯盟要選出75名傳奇球星，但因有球員得分相同，最後一共選出了76位球員。在這次明星賽中場休息時間時，聯盟向出席的部分傳奇球星致敬。

談及見到自己童年時的偶像，柯瑞說：「我看到這些偉大、傳奇球星時，就像在糖果店裡的小孩一樣。這為我在第3節表現帶來幫助，因為我放開來打，很享受比賽。」

明星賽 詹姆斯 柯瑞

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