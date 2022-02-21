NBA／詹皇兒子有望在第二輪被選中 父子最快2024年同台

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾多次表達想和大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球的決心，外媒指出有幾位匿名NBA總管日前預測，布朗尼極有可能在未來選秀會第二輪被挑中。

詹姆斯的大兒子布朗尼就讀於洛杉磯塞拉峽谷高中，是個6呎2吋的控球後衛，明年才能等到畢業，不過根據聯盟規定，高中生不能跳級選秀，因此布朗尼最快也得等到2024年才能投入選秀，屆時詹姆斯已經將近40歲。

詹姆斯曾在2018年奪冠時就說過，與兒子一起打球會是他這輩子身為NBA球員最偉大的成就，日前接受訪問時再表示，「無論兒子在哪，我就在哪。」因此有不少球隊計畫透過「買一送一」的方式，在選秀會上挑布朗尼藉此延攬詹皇，根據外媒報導，這會讓布朗尼的選秀名次提高不少，目前估計他會落在第二輪。