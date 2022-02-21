NBA／75大球星壓軸登場 喬丹邀魔術強森1對1

紀念聯盟成立75週年，NBA全明星賽今天中場特別安排，將75大球星一一介紹出場，其中「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）壓軸登場，他還和同樣是75大球星的「魔術」強森（Magic Johnson）下戰帖，邀請湖人傳奇「1對1」，讓強森笑開懷。

稍早之前，喬丹是否出席全明星賽還是未知數，因他有兩台賽車要參加在佛州戴通納海灘舉行的賽車賽，喬丹被目擊出現在佛州，且缺席明星賽賽前的75大球星團體照，因此被認為選擇賽車賽。

這場賽車賽在當地約晚間6點48分結束，約是明星賽開打前1個半小時；最終喬丹在半場即時趕到，成為壓軸出場的75大球星。

有美媒預測他是搭乘私人噴射機「趕場」，不過不管喬丹用什麼方式到達克里夫蘭，球迷的歡呼聲可以顯現「籃球大帝」的歡迎程度；而喬丹除和許多球星互相擁抱致意，還和「魔術」強森下戰帖，邀請強森「單挑」，成75大球星致敬的場外插曲。