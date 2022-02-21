NBA／看不下去灌籃大賽 字母哥找柯瑞算帳「你害的」

向來被認為是NBA明星周重頭戲的灌籃大賽，本屆不僅灌籃成功率極低，選手創意度也明顯不足，比賽過程頻頻冷場超尷尬。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）認為近幾年灌籃大賽一屆比一屆差的罪魁禍首就是柯瑞（Stephen Curry）。

去年參賽拿下亞軍的尼克前鋒托平（Obi Toppin）今年再捲土重來，最後靠著打板之後再灌進，拿下47分奪下本屆冠軍榮耀。然而此次灌籃大賽「星度」不足，4名參賽選手還失誤連連，全場灌籃「命中率」僅28%。

灌籃大賽近幾年總是缺乏創意和灌籃的力度，讓觀眾越來越看不下去，比賽結束後鏡頭捕捉到一個非常逗趣的畫面，字母哥指著柯瑞算帳，「你的錯，你改變了比賽，你害的。」

柯瑞靠著驚人的三分能力成功改變聯盟生態，現在多數球隊都喜歡執行跑轟或小球戰術，在禁區衝撞的球員也越來越稀少，因此字母哥開玩笑表示，灌籃大賽之所以變得無趣，都是柯瑞造成的，也間接肯定了他對聯盟的影響力。