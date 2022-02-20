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足球／五人制足球聯賽 台中旅人贏得二連勝

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
五人制足球聯賽，台中旅人隊奪二連勝。圖／台中市府運動局提供
五人制足球聯賽，台中旅人隊奪二連勝。圖／台中市府運動局提供

2022台灣企銀五人制聯賽持續進行，本周為台中旅人隊在台體大的主場賽事，台中旅人延續昨天主場氣勢，在主場球迷的加油下，今天取得二連勝。台中旅人目前未嘗敗績，以3勝1和暫居聯盟戰績龍頭的地位，台中市府運動局讚賞球隊精采表現，也代表市府向球隊致上謝意，下次主場賽事為六月，歡迎球迷持續為台中旅人加油。

運動局局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後積極推動基層足球運動，市府也與中華民國足球協會等相關足球專業單位合作，帶動城市足球運動風氣。2022台灣企銀五人制足球聯賽共有6支勁旅參賽，台中旅人由前國家代表隊助理教練李名宥領軍，搭配台中年輕優秀的基層教練及選手出賽，全員將士用命，拼勁十足。

運動局指出，目前五人制足球進行第二周賽事，場場精采，各隊戰績接近，因此每場戰役都很關鍵，台中旅人今天在主場球迷的加油下，成功以5：2獲勝，陣中陳威嘉單場踢進3球，表現精采。運動局感謝教練團用心指導及辛苦的球員們，也歡迎球迷朋友繼續為台中旅人足球隊加油。

運動局說明，市府積極推動五人制足球運動發展，從去年起在「東勢樂活運動館」已成功辦理多項室內五人制足球賽事與活動，包含台中市五人制足球全國邀請賽、五人制足球教練講習等，未來將持續與各運動團體合作，支持強化五人制足球相關資源，建立台中五人制足球選手培育管道。

運動局說，2022台灣企銀五人制足球聯賽現場因應防疫，落實實聯制、佩戴口罩、手部消毒等規定，敬請民眾配合並遵守防疫規範。

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