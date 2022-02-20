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NBA／三分球大賽 灰狼湯斯奪冠
明尼蘇達灰狼隊的湯斯今天讓長人與有榮焉，因為身高傲人的他在美國職籃NBA明星賽三分球大賽勇奪冠軍。
湯斯（Karl-Anthony Towns）最後一輪拿到29分，擊敗各拿26分的亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）與洛杉磯快艇肯納德（Luke Kennard）。
湯斯最後一輪率先上場，前5次出手4次中的，表現勢如破竹，就算最後3次出手沒進，已足以拿下冠軍。
楊恩最後一次從右邊底角出手沒進，最後以3分差距惜敗。楊恩首輪拿下22分，讓布魯克林籃網的米爾斯（Patty Mills）無緣晉級決賽。
肯納德首輪拿到28分。
今年三分球大賽共有8位球員出賽，除了湯斯、楊恩、肯納德、米爾斯，還有紐奧良鵜鶘的麥卡倫（CJMcCollum）、多倫多暴龍的范佛利特（FredVanVleet）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）和曼菲斯灰熊的貝恩（Desmond Bane）。
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