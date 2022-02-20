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NBA／拓荒者季中大出清 里拉德不捨麥凱倫但仍誓言效忠

聯合新聞網 / 綜合報導
波特蘭一哥里拉德仍表示對球隊忠心耿耿。 美聯社
波特蘭一哥里拉德仍表示對球隊忠心耿耿。 美聯社

季中交易大限前，拓荒者進行一系列出清，送走包含麥凱倫（CJ McCollum）在內的多位主力球員，儘管球隊遭遇如此巨變，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）仍忠心耿耿地說：「我知道什麼對我來說是重要的，那就是在這裡贏得冠軍，這也是為什麼我這麼執著於此。」

本季交易截止前，拓荒者將效力長達9季的麥凱倫以及南斯（Larry Nance Jr.）、史奈爾（Tony Snell）送至鵜鶘，快艇則是接收了鮑威爾（Norman Powell）和防守大鎖柯文頓（Robert Covington）。

《EPSN》權威記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則透露：「拓荒者送走麥凱倫不是要擺爛，反而是計畫圍繞著一哥里拉德組隊，並希望透過季後補強，將陣容全面洗牌。」

談到自己為何對拓荒者如此忠誠時，里拉德表示能理解球隊的狀況：「我忠於自己的信仰，我真的很喜歡在拓荒者打球。我已經參與其中10年了，我是在這裡發生改變的一部分，我們是一支贏球的球隊。我知道什麼對我來說是重要的，那就是在這裡贏得冠軍，這也是為什麼我這麼執著於此。」

不過里拉德也提到，自己喜愛的事物並不總是完美無缺的，關於交易大限前一連串交易導致陣容大變，他說：「我和並肩作戰過的那些人建立了真正的友誼，他們都是我的朋友，尤其是CJ。我和他一起打球了9年，我們花了很多時間相處，休賽期時，一起度假、吃飯等，我們一起訓練、一起做任何事。在我們職業生涯的每一趟飛行中，我們都坐在一起。這（交易）對我來說是最難接受的。」

拓荒者本季至今僅打出25勝34敗，排在西區第十，再加上里拉德因腹部傷勢持續缺陣，晉級季後賽機會渺小，美媒更加認定拓荒者已放棄本賽季，放眼季後自由市場，下一季再出發。

里拉德 拓荒者

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