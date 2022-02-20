NBA／爸媽互控出軌訴請離婚 柯瑞受訪坦言：是個挑戰
勇士隊招牌球星柯瑞（Stephen Curry）的父母過往時常在螢光幕前展現恩愛形象，卻在去年夏天驚傳離婚，近期柯瑞接受外媒訪問時他也首度談到雙親的婚姻問題，他坦言「這的確是個挑戰」，但他仍選擇保持冷靜：「畢竟，是他們把我撫養長大的。」
58歲的老柯瑞（Dell Curry）和55歲的桑雅（Sonya Curry）在大學時期認識，於1988年結婚，過去他們時常一起到場觀戰，替柯瑞與弟弟小柯瑞（Seth Curry）加油打氣。2019年西區冠軍賽，咖哩兄弟鬩牆，老柯瑞與桑雅擲硬幣決定誰穿勇士球衣、誰穿拓荒者球衣，結果G1負責支持小柯瑞的桑雅，卻在柯瑞得分時站起來歡呼，事後柯瑞也吐槽：「你到底支持誰？」
豈料，在螢光幕前展現「恩愛夫妻」形象的老柯瑞夫妻，卻於去年8月傳出已離婚消息，桑雅控訴老柯瑞與多名女性有染，老柯瑞則反擊桑雅在雙方分居前，就與一名男子有「不正當的性行為」。
柯瑞近期接受《The Ringer》訪問時，首度公開談及父母離異一事，他說：「這的確是個挑戰。我原本可以生氣地對他們說：『你們搞砸了一切』，但畢竟，是他們把我撫養長大的，我能保持冷靜，就是因為他們。」
柯瑞與老婆艾耶莎（Ayesha Curry）結婚已逾10年並育有3個孩子，家庭生活幸福美滿，現年33歲的的他已足夠成熟接受爸媽分開的事實，因此當他去年12月在紐約登上歷史三分球王時，他先在場邊抱了爸爸，隨後又走到通道擁抱媽媽。柯瑞說：「我必須確保，我分別和他們分享那樣的時刻，這就是我選擇的方式，因為這是一個挑戰。」
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