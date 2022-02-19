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PLG／張宗憲重拾MVP身手飆28分 富邦勇士下半季2連勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊張宗憲（右）攻下賽季新高的28分。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊張宗憲（右）攻下賽季新高的28分。圖／台北富邦勇士隊提供

上半季打完僅達成6勝6敗、5成勝率的台北富邦勇士隊，在下半季前兩場比賽重拾王者風範，在今天作客高雄鋼鐵人隊的比賽中，靠著上賽季MVP張宗憲猛轟個人本季新高的28分，在下半場擺脫鋼鐵人的糾纏，以106：87收下下半季2連勝。

本賽季將挑戰2連霸的富邦勇士，上半季打完僅拿下6勝6敗，不過下半季在球隊傷兵陸續歸隊後，首場比賽他們就在夢想家主場以15分差距勝出，今天作客鋼鐵人主場，進入2022年後就手感低迷的上季MVP張宗憲也總算甦醒，上半場就猛攻16分，幫助富邦勇士取得1分領先。

第三節張宗憲延續火燙手感再度有8分進帳，加上雙洋將辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也在外線放冷箭相助，加上第四節「野獸」林志傑也挺身而出投進兩顆三分球，幫助富邦勇士逐漸擴大領先差距，最終以19分差收下2連勝，以8勝6敗獨居戰績榜第3名。

富邦勇士今天以張宗憲攻下28分表現最佳，林志傑則有16分進帳，至於鋼鐵人在頭號射手呂政儒因傷缺陣的情況下，雖然上半場猛轟追平聯盟紀錄的12記三分球，但下半場進攻出現先盛後衰的狀況，不過前鋒藍少甫攻下個人生涯新高的18分，後衛陳又瑋也有18分、7助攻演出。

對於打出個人本季代表作，張宗憲強調過去一段時間並沒有做特別的調整，過年期間也都在放空享受假期，談到日前在個人社群網站上發文強調，上一季的風光並沒有讓他失去自己，反而領悟到很多東西，他則說：「我已經證明了自己，今年目標不會放在個人，把團隊放在第一，不會想那得多，是我的就會得到，不是我的就不需要去強求。」

富邦勇士 張宗憲 林志傑

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