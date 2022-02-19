NBA／與「黑人問號」主角前未婚妻拍拖 湖人蒙克大談姐弟戀

湖人小將蒙克（Malik Monk）近日被捕捉到與知名女饒舌歌手伊姬阿潔莉亞（Iggy Azalea）進行約會，有趣的是對象正是自己偶像退役球星楊恩（Nick Young）的前未婚妻，讓不少人好奇這段相差7歲的姐弟戀會如何發展下去。

知名迷因「黑人問號」主教楊恩與伊姬阿潔莉亞曾有過一段轟轟烈烈愛情，兩人差點就步入婚姻，但在婚禮前夕，楊恩卻被當時同隊的隊友羅素(D’Angelo Russell)害慘，流出自爆偷吃的影片，女方最後也果斷斬除這段孽緣。如今女方傳出有新對象，正是苦追多年的24歲小將蒙克。

據英國《每日郵報》指出，蒙克近幾年不斷活躍在伊姬阿潔莉亞的社群媒體上，並持續向她示好，歷經4年苦追終於成功與伊姬阿潔莉亞搭上線，還與隊友戴維斯（Anthony Davis）進行一場「double date」，甜蜜氛圍洋溢。

本季轉戰湖人的蒙克，繳出的優異表現不僅深受兩大巨頭詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）賞識，他曾透露非常欣賞曾在湖人效力5年的楊恩（Nick Young），把他視為偶像，還特地模仿楊恩「右手是拿來得分、刺青只在左手」的理念，如今與偶像昔日愛人譜出戀曲引起不少關注。

蒙克本賽季雖然是與湖人簽下底薪合約，但他表現頗為出色，也被隊友讚譽為「微波爐」，替湖人提升不少戰力。他表示：「休賽季時跟本沒有球隊詢問，只有湖人願意給我機會，我也把這當作是動力，我會證明自己。」如今他也將這份動力回饋在表現上。