快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／與「黑人問號」主角前未婚妻拍拖 湖人蒙克大談姐弟戀

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人小將蒙克，近日被拍到與知名女饒舌歌手伊姬阿潔莉亞約會。 美聯社
湖人小將蒙克，近日被拍到與知名女饒舌歌手伊姬阿潔莉亞約會。 美聯社

湖人小將蒙克（Malik Monk）近日被捕捉到與知名女饒舌歌手伊姬阿潔莉亞（Iggy Azalea）進行約會，有趣的是對象正是自己偶像退役球星楊恩（Nick Young）的前未婚妻，讓不少人好奇這段相差7歲的姐弟戀會如何發展下去。

知名迷因「黑人問號」主教楊恩與伊姬阿潔莉亞曾有過一段轟轟烈烈愛情，兩人差點就步入婚姻，但在婚禮前夕，楊恩卻被當時同隊的隊友羅素(D’Angelo Russell)害慘，流出自爆偷吃的影片，女方最後也果斷斬除這段孽緣。如今女方傳出有新對象，正是苦追多年的24歲小將蒙克。

據英國《每日郵報》指出，蒙克近幾年不斷活躍在伊姬阿潔莉亞的社群媒體上，並持續向她示好，歷經4年苦追終於成功與伊姬阿潔莉亞搭上線，還與隊友戴維斯（Anthony Davis）進行一場「double date」，甜蜜氛圍洋溢。

本季轉戰湖人的蒙克，繳出的優異表現不僅深受兩大巨頭詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）賞識，他曾透露非常欣賞曾在湖人效力5年的楊恩（Nick Young），把他視為偶像，還特地模仿楊恩「右手是拿來得分、刺青只在左手」的理念，如今與偶像昔日愛人譜出戀曲引起不少關注。

蒙克本賽季雖然是與湖人簽下底薪合約，但他表現頗為出色，也被隊友讚譽為「微波爐」，替湖人提升不少戰力。他表示：「休賽季時跟本沒有球隊詢問，只有湖人願意給我機會，我也把這當作是動力，我會證明自己。」如今他也將這份動力回饋在表現上。

相關新聞

NBA／貝瑞隊新秀挑戰賽封王 狀元康寧漢抱走MVP

NBA今年歡慶75週年，全明星賽新秀挑戰賽也推陳出新，加入G聯盟小將且擴編為4隊，進行單淘汰共3戰決定最終冠軍，且還採用近年全明星賽的目標得分制，首屆最終贏家也由貝瑞隊抱走，MVP則是狀元郎康寧漢（C

NBA／獨行俠靠唐西奇單核也沒問題 基德舉自己當年奪冠為例

獨行俠交易大限前主動選擇拆掉歐陸雙星連線，無預警送走波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）震驚全聯盟。不過唐西奇（Luka Doncic）在搭檔離開後，恰巧大爆發繳出巨星級表現，教頭基德（

NBA／ESPN百位專家模擬投票 安比德壓約柯奇居MVP熱門

《ESPN》日前邀請100位專家再進行本季MVP票選，先前同樣程序在去年12月份也曾進行過，當時由柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）與安戴托昆波（Giannis A

NBA／與「黑人問號」主角前未婚妻拍拖 湖人蒙克大談姐弟戀

湖人小將蒙克（Malik Monk）近日被捕捉到與知名女饒舌歌手伊姬阿潔莉亞（Iggy Azalea）進行約會，有趣的是對象正是自己偶像退役球星楊恩（Nick Young）的前未婚妻，讓不少人好奇這段

NBA／尼克陷內憂外患？ 傳高層不滿錫伯杜執教表現

上季破繭而出以黑馬之姿登上東區第4，尼克本季卻戰績大崩盤，目前連加賽資格都沒有，排名只贏溜馬、活塞與魔術3支重建隊伍。如今更有紐約媒體指出，管理階層對於總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）執教有

NBA／哈利伯頓自認忠誠無人比 坦言聞遭交易當場大哭

季中幾筆重磅交易震撼全聯盟，像哈登（James Harden）與西蒙斯（Ben Simmons）就一償宿願，順利加入新東家，但也有人對被交易十分錯愕，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）就坦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。