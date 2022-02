NBA／與「黑人問號」主角前未婚妻拍拖 湖人蒙克大談姐弟戀

湖人小將蒙克(Malik Monk)近日被捕捉到與知名女饒舌歌手伊姬阿潔莉亞(Iggy Azalea)進行約會,有趣的是對象正是自己偶像退役球星楊恩(Nick Young)的前未婚妻,讓不少人好奇這段相差7歲的姐弟戀會如何發展下去。

知名迷因「黑人問號」主教楊恩與伊姬阿潔莉亞曾有過一段轟轟烈烈愛情,兩人差點就步入婚姻,但在婚禮前夕,楊恩卻被當時同隊的隊友羅素(D’Angelo Russell)害慘,流出自爆偷吃的影片,女方最後也果斷斬除這段孽緣。如今女方傳出有新對象,正是苦追多年的24歲小將蒙克。

據英國《每日郵報》指出,蒙克近幾年不斷活躍在伊姬阿潔莉亞的社群媒體上,並持續向她示好,歷經4年苦追終於成功與伊姬阿潔莉亞搭上線,還與隊友戴維斯(Anthony Davis)進行一場「double date」,甜蜜氛圍洋溢。

本季轉戰湖人的蒙克,繳出的優異表現不僅深受兩大巨頭詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)賞識,他曾透露非常欣賞曾在湖人效力5年的楊恩(Nick Young),把他視為偶像,還特地模仿楊恩「右手是拿來得分、刺青只在左手」的理念,如今與偶像昔日愛人譜出戀曲引起不少關注。

蒙克本賽季雖然是與湖人簽下底薪合約,但他表現頗為出色,也被隊友讚譽為「微波爐」,替湖人提升不少戰力。他表示:「休賽季時跟本沒有球隊詢問,只有湖人願意給我機會,我也把這當作是動力,我會證明自己。」如今他也將這份動力回饋在表現上。

Malik Monk shot his shot in 2018 and it went in 4 years later 🔥 pic.twitter.com/Q9Wmn2BjAj