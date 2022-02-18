PLG／夢想家19顆三分球首勝國王 續保戰績龍頭

台新夢想家與新北國王隊今天在台中洲際迷你蛋進行龍頭之爭，身為地主的夢想家在主場火力全開，單場猛轟19顆三分球，一度領先外線熄火的國王超過30分，最終夢想家就以115：99擊敗國王，續保戰績龍頭寶座。

上周在主場擊敗鋼鐵人拿下下半季首勝的夢想家，賽前以半場勝差暫居聯盟龍頭，今天在主場迎戰緊追在後的國王，夢想家首節就三分砲火全開，開賽後成力煥、吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、林俊吉、錢肯尼接連在三分線上開砲，加上布依德（Julian Boyd）兩度轟炸籃框，首節打不到一半就攻下22分。

僅管下半季首戰就在攻城獅主場拿下勝利的國王，也在麥卡洛、楊敬敏聯手包辦球隊開局前21分下吹起反攻號角，但夢想家吳永盛隨後連續飆進兩顆超大號三分球，再將領先差距擴大雙位數，首節打完夢想家也以39：28領先國王。

第二節夢想家李德威、簡浩也接連在三分線上開砲，反觀國王卻在該節陷入得分荒，開節前4分鐘一分未得，讓夢想家一度取得高達22分領先，上半場打完夢想家也以16分差距保持領先。

第三節夢想家小跑車林俊吉、成力煥持續在三分線外開砲，夢想家單節猛轟6顆三分球再度拿下35分，將領先差距擴大到30分以上，僅管末節國王在麥卡洛（Chris McCullough）和戴維斯聯手下將差距一度縮小到20分以內，但夢想家最終仍是以16分差距取勝，本季首度擊敗國王，也以8勝4敗續坐龍頭寶座。

對於球隊外線火力全開，並且拿下對戰國王的首勝，全場投進3顆三分球拿下15分的林俊吉說：「上禮拜我們空間沒有做得那麼好，經過這禮拜修正，讓大家都有機會投到外線，大家今天都有把握住。因為我們第一場跟他們（國王）打，輸得很不好看，我們就記起這個輸球的感覺，這禮拜一直修正，今天面對他們大家就做得很好。」