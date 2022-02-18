NBA／美記者爆料 詹皇曾對K教練抱怨科比：你最好搞定那混蛋

2022年紀念NBA成立75週年的克里夫蘭全明星週末明天（19號）將正式登場，率先打頭陣是今年首採新制的新秀挑戰賽，而繼被不少人喊是一大遺珠的庫明加（Jonathan Kuminga），替補受傷的杜阿

2022-02-18 14:40