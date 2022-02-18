NBA／美記者爆料 詹皇曾對K教練抱怨科比：你最好搞定那混蛋
培育出多名NBA巨星的「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski），曾帶領美國夢幻隊在奧運男籃締造3連霸壯舉。有媒體報導，指出美國記者奧康納（Ian O'Connor）透露當時美國夢幻隊陣容中詹姆斯（LeBron James）與傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）之間緊張關係，還請出「老K教練」教練當和事佬。
2008年男籃奧運，即便美國以87：76擊退澳洲，但布萊恩此役表現卻讓詹皇很不是滋味。當時美國隊工作人員透露，布萊恩似乎覺得比賽無趣，所以下半場就開始隨意投。雖然球員們有自制能力、監督自己，但當時忍無可忍的詹姆斯，則走到老K身旁說道：「你最好給我搞定那個混蛋！」而那時混蛋就是要打不打的布萊恩。
隨後布萊恩就被老Ｋ約談並一同檢討比賽影片語重心長地跟他說：「都是一些亂七八糟投球，你必須有更多動作！」在一連串當頭喝棒後，布萊恩也突然醍醐灌頂，虛心向表教練表示，「我明白了！抱歉讓你擔心。」當時工作人員對於3人之間產生的化學反應感到非常欣慰表示，「布萊恩、詹姆斯和老Ｋ教練都各司其職將該做的事做好，趕在去北京比賽前，讓事情變得迎刃而解。」
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