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NBA／戴維斯扭傷右腳踝 X光檢查傳回好消息
湖人隊今天雖以106：101逆轉爵士隊，但禁區大將戴維斯（Anthony Davis）第二節卻扭傷右腳踝，提前退場；湖人球團表示，X光檢查是陰性，骨頭沒有狀況，明天將安排MRI檢查，明星賽周的休兵空檔也會持續治療。
戴維斯本季就曾因左膝受傷缺賽，今天第二節再扭傷，躺在球場幾分鐘才在隊友攙扶下才回到休息室，留下上場17分鐘，9投7中、17分成績單。
全場攻下33分的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）說，少了戴維斯當然有影響，尤其他今天表現又十分出色，「我們花了點時間重新調整，之後也有所回應，第三節尾聲也有不錯結尾，第四節才能扭轉戰局。」
詹姆斯33分就有15分集中在決勝節，助隊克服單節最多12分落後。
戴維斯本季場均成績23.3分、9.1籃板，明星賽前他已缺席21場比賽，其中17場就是因左膝傷勢。
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