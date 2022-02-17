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NBA／爵士遭湖人逆轉 米契爾：輸掉不該輸的比賽
湖人隊今天在戴維斯（Anthony Davis）扭傷腳踝傷退下，第四節一度落後爵士隊12分，但「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）挺身而出，全場33分有15分集中在第四節，率隊演出106：101的逆轉勝，讓爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）37分做白工。
「就我看來，這是場不該輸的比賽。」米契爾提到，是要肯定對手，但球隊在各種環節下都不該輸球，「我們下半場打得像贏40分，不該是這樣。」
爵士第三節最多還領先14分，但詹姆斯挺身而出，日前才觀賞超級盃的他提到，洛杉磯公羊隊功臣MVP唐納德（Aaron Donald）在場邊觀戰，讓他得到不少激勵，「他是我看過這項運動最棒的防守悍將，他能在遊行後抽出時間看我們比賽真是太棒了。」
比賽結束後，唐納德和詹姆斯還互相擁抱，攻下33分的詹姆斯也將連續25分場次推進到生涯新高23場，湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也讚說「小皇帝」表現不可思議。
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