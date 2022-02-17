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NBA／今日戰績表 太陽布克攻24分助隊勝火箭拉出7連勝

聯合新聞網 / 整理
太陽隊布克(左)攻下24分，助隊打敗火箭拉出7連勝。 路透
太陽隊布克(左)攻下24分，助隊打敗火箭拉出7連勝。 路透

NBA今日戰績表

老鷹 130:109 魔術

活塞 112:111 塞爾蒂克

巫師 108:103v 溜馬

籃網 111:106 尼克

國王 118:125 公牛

暴龍 103:91 灰狼

馬刺 114:106 雷霆

拓荒者 123:119 灰熊

火箭 121:124 太陽

金塊 117:116 勇士

爵士 101:106 湖人

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 熱火 vs. 黃蜂(緯來體育台)

08:30 巫師 vs. 籃網(愛爾達體育1台)

09:00 獨行俠 vs. 鵜鶘

09:30 76人 vs. 公鹿(Eleven Sports 1)

11:30 火箭 vs. 快艇

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