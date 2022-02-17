NBA／今日戰績表 太陽布克攻24分助隊勝火箭拉出7連勝

一個月前和爵士交手，當時湖人也是處於3連敗狀態，結果他們在第四節啟用小球陣容，一舉衝垮爵士防線，上演一場逆轉秀。 一個月過去，湖人同樣帶著3連敗迎戰爵士，結果彷彿複製貼上，湖人在失去戴維斯（An

2022-02-17 16:01