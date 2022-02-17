NBA／今日戰績表 太陽布克攻24分助隊勝火箭拉出7連勝
NBA今日戰績表
老鷹 130:109 魔術
活塞 112:111 塞爾蒂克
巫師 108:103v 溜馬
籃網 111:106 尼克
國王 118:125 公牛
暴龍 103:91 灰狼
馬刺 114:106 雷霆
拓荒者 123:119 灰熊
金塊 117:116 勇士
爵士 101:106 湖人
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 熱火 vs. 黃蜂(緯來體育台)
08:30 巫師 vs. 籃網(愛爾達體育1台)
09:00 獨行俠 vs. 鵜鶘
09:30 76人 vs. 公鹿(Eleven Sports 1)
11:30 火箭 vs. 快艇
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