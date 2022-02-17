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NBA／交易後西蒙斯、哈登都健康了？ 主席嘆：該有更好方式

聯合新聞網 / 綜合報導
哈登如願加入76人，再次與總管莫雷重逢。 路透社
哈登如願加入76人，再次與總管莫雷重逢。 路透社

季中交易大限前，哈登（James Harden）、西蒙斯（Ben Simmons）兩位大咖球星互換東家引發震撼，這個話題至今仍未退燒，NBA主席席佛（Adam Silver）今談起這樁交易案，表示「大咖球員也是人」，理解他們經歷了艱難的困境，但認為球員與球團間應該能有更好的處理方式。

外傳西蒙斯不斷逼宮76人隊球團將自己交易出去，否則就拒絕上場；哈登則是前幾周聲稱腿筋受傷，同樣高掛免戰牌。76人隊營運總裁莫雷（Daryl Morey）還直接透過媒體公開向對方談判，對事件過程直言不諱，雖然最終「西蒙斯的心病治好了，哈登的腿傷也好了」，一切看似皆大歡喜，但這些非正規的交易模式仍讓席佛相當頭痛

西蒙斯被交易到籃網後立即和KD成為哥們！ 路透社
西蒙斯被交易到籃網後立即和KD成為哥們！ 路透社

「當有球隊或有球員不開心時，大家總會有關起門來說話的時候，而你最不想看到的就是這些問題直接公開在大眾面前上演。」席佛在接受美國媒體《雅虎體育》專訪時首談籃網與76人的交易案，他表示，在現在的聯盟裡，球員以這種方式擺脫困境已非新鮮事，「¬然而我希望那是在『有限度』的範圍內進行，而不是像現在這樣。」他表示現在自己唯一能做的就是思考如何改變、處理這些問題。

席佛也坦言他看了哈登與76人的記者會，以及西蒙斯和籃網發表的談話，他不斷地告訴自己：「再大咖的球員也只是凡人，他們兩人都歷經了艱難的處境」，人們確實該有個宣洩壓力的出口，但當這些情緒與壓力全都爆發出來，那就代表已經出現大問題了，否則一切都應該「閉門解決」，席佛再度強調：「這不是我希望看到的結果。」

頭痛 美國 記者會 體育

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