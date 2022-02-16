NBA／詹姆斯自曝傷勢未痊就復出：輪休太奢侈

本季打得掙扎的湖人隊，即便詹姆斯（Lebron James）場場拚老命繳出高水準表現，但隊友依舊不给力、無法適時提供火力支援，不少外媒也認為湖人太過依賴詹姆斯，若是他缺席賽事，戰況將變得危機重重。此況也讓湖人老大哥感到相當無奈，並自爆「輪休近乎奢侈」，近期多場賽事都是負傷上陣，深怕球隊挺不住。

先前對決勇士之役，詹姆斯雖正式超車傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的44149分，以44156分寫下NBA得分王歷史。但即便創下輝煌成績，仍以2分之差敗給勇士。在賽後他也難掩失望之情表示，「輸球的感覺依然在。」

目前以26勝31敗排在西區第九的湖人，雖近期有詹姆斯回歸坐鎮，以至於戰績不會太難堪，但若是詹皇缺賽，戰況就會變得一落千丈，像是在詹姆斯缺席的17場賽事中，湖人僅拿下6勝還慘輸11敗，若是他出賽至少勝率還有五成以上，況且「紫金三巨頭」所帶來的成效並不顯著，戴維斯（Anthony Davis）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也無法像詹姆斯一樣有強大的帶隊能力，間接點出詹皇在湖人不可或缺的地位。

而對目前湖人情勢低迷感到不放心的詹姆斯也坦言表示，「雖然膝傷還沒完全康復，但以目前現況來說真的不能缺席，我知道唯一康復的方式就是休養，但現在輪休對我來說太奢侈了。」

在1月26日籃網之役猛轟33分的詹皇，隨後因膝傷問題接連缺席5場賽事，卻迎來球隊1勝4敗慘況，逼得他僅能咬牙忍痛上陣，以免敗仗一發不可收拾，從2月6日對戰尼克回歸後他都是負傷上陣。