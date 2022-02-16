NBA／今日戰績表 塞爾蒂克痛宰76人48分喜迎9連勝

勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）憑著超強外線手感打開知名度，本季更超越名人堂傳奇射手艾倫（Ray Allen），登頂NBA歷史三分球之王，他的攻擊模式引起各界效法，不過，也有人在社群上批評他的球風，對此柯瑞喊冤：「不要再在一些糟糕的投籃影片下標記我，說我毀了比賽，我又沒有叫你亂投！」

2022-02-16 14:31