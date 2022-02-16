NBA／今日戰績表 塞爾蒂克痛宰76人48分喜迎9連勝
NBA今日戰績表
騎士 116:124 老鷹
獨行俠 107:99 熱火
塞爾蒂克 135:87 76人
溜馬 119:128 公鹿
黃蜂 120:126(OT) 灰狼
灰熊 121:109 鵜鶘
快艇 96:103 太陽
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 老鷹 vs. 魔術
08:30 活塞 vs. 塞爾蒂克
08:30 巫師 vs. 溜馬
08:30 籃網 vs. 尼克
09:00 國王 vs. 公牛
09:00 暴龍 vs. 灰狼
09:00 馬刺 vs. 雷霆
09:00 拓荒者 vs. 灰熊
10:00 火箭 vs. 太陽
11:00 金塊 vs. 勇士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
11:00 爵士 vs. 湖人(緯來體育台)
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