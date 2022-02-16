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NBA／今日戰績表 塞爾蒂克痛宰76人48分喜迎9連勝

聯合新聞網 / 整理
塞爾蒂克無疑是近期最火熱球隊，今日大勝76人48分後已推進至9連勝。 路透社
塞爾蒂克無疑是近期最火熱球隊，今日大勝76人48分後已推進至9連勝。 路透社

NBA今日戰績表

騎士 116:124 老鷹

獨行俠 107:99 熱火

塞爾蒂克 135:87 76人

溜馬 119:128 公鹿

黃蜂 120:126(OT) 灰狼

灰熊 121:109 鵜鶘

快艇 96:103 太陽

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 老鷹 vs. 魔術

08:30 活塞 vs. 塞爾蒂克

08:30 巫師 vs. 溜馬

08:30 籃網 vs. 尼克

09:00 國王 vs. 公牛

09:00 暴龍 vs. 灰狼

09:00 馬刺 vs. 雷霆

09:00 拓荒者 vs. 灰熊

10:00 火箭 vs. 太陽

11:00 金塊 vs. 勇士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

11:00 爵士 vs. 湖人(緯來體育台)

NBA戰績排行

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