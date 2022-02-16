NBA／安比德現學現賣！ 模仿哈登後撤步超漏氣讓網友笑翻

哈登如願被交易至76人隊，並在近期投入團隊訓練，陣中長人安比德（Joel Embiid）沒忘了向他討教後撤步跳投絕招，他也在今日與塞爾提克之役現學現賣，不過結局卻相當難堪，不僅被對手蓋掉還被裁判吹走步違例，球隊最終也慘輸48分，吞下本季最慘一役。

哈登獨特的後撤步投球，常被認為遊走在犯規邊緣，不過大多仍被裁判視為好球。而他這招絕活也讓各球隊聞風喪膽，甚至出現球員爭相效仿。76人明星中鋒安比德也在近日球隊練習中，向新隊友哈登討教後撤步絕活，卻被一旁的助教卡塞爾（Sam Cassell）吐槽，根本就是「走步違例」。

Sixers center Joel Embiid trying to James Harden’s trademark step-back move. Assistant coach Sam Cassell keeps saying Embiid is taking four steps, tho. Harden shows him how to do it with two steps. pic.twitter.com/f5l9Vq8gyn — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 15, 2022

沒想到今日安比德在76人陷入苦戰時，竟耍寶模仿哈登絕招重現後撤步跳投，非但未能成功得分，還吞下一記走步違例，搞得場面相當尷尬。網友也不禁嘲笑表示，「哈登將魔爪伸入隊友」、「與哈登學習一天的結果」、「「這本來就是走步只是裁判一直沒吹哈登。」

one practice with James Harden later pic.twitter.com/wBWuBfgzte — Rob Perez (@WorldWideWob) February 16, 2022

而此役76人慘遭塞爾蒂克痛宰，以135:87大比分吞下本季最慘一敗，也讓第一次以76人隊友身分進場觀看的哈登感到相當無奈。此外值得一提的是這是哈登連續兩場在場邊看著對手綠衫軍痛宰自己所屬球隊，籃網與76人分別輸了35分與48分。