NBA／安比德現學現賣！ 模仿哈登後撤步超漏氣讓網友笑翻

哈登如願被交易至76人隊,並在近期投入團隊訓練,陣中長人安比德(Joel Embiid)沒忘了向他討教後撤步跳投絕招,他也在今日與塞爾提克之役現學現賣,不過結局卻相當難堪,不僅被對手蓋掉還被裁判吹走步違例,球隊最終也慘輸48分,吞下本季最慘一役。

哈登獨特的後撤步投球,常被認為遊走在犯規邊緣,不過大多仍被裁判視為好球。而他這招絕活也讓各球隊聞風喪膽,甚至出現球員爭相效仿。76人明星中鋒安比德也在近日球隊練習中,向新隊友哈登討教後撤步絕活,卻被一旁的助教卡塞爾(Sam Cassell)吐槽,根本就是「走步違例」。

Sixers center Joel Embiid trying to James Harden’s trademark step-back move. Assistant coach Sam Cassell keeps saying Embiid is taking four steps, tho. Harden shows him how to do it with two steps. pic.twitter.com/f5l9Vq8gyn