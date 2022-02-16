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NBA／一直投三分毀了比賽？ 柯瑞喊冤：又沒叫你亂投

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞的三分球戰術改變了籃壇生態。 路透社
柯瑞的三分球戰術改變了籃壇生態。 路透社

勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）憑著超強外線改變了籃球趨勢，本季更超越名人堂傳奇射手艾倫（Ray Allen），登頂NBA歷史三分球之王，他的攻擊模式引起各界效法，不過，也有人在社群上批評他的球風是「毀了比賽」，對此柯瑞喊冤：「不要再於一些糟糕的投籃影片下標記我，我又沒有叫你亂投！」

柯瑞的外線功力了得，讓他僅花789場就打破艾倫的三分球紀錄，他的影響力不只出現在NBA賽場，據外媒報導，自家教頭柯爾（Steve Kerr）曾目睹一群年約10歲的孩子打球時，連續7波進攻都選擇三分線出手，令他忍不住開起子弟兵的玩笑：「Steph，這都是你的錯。」

許多人認為，柯瑞的三分球策略改變了籃球生態，然而這樣的改變雖受到現代孩子們的愛戴，鵜鶘隊球星麥凱倫（C.J. McCollum）卻也點出問題：「他讓比賽變得更好，但也變得更糟。」他表示，很多孩子嘗試模仿柯瑞的動作，但他們真正該練習的是能運用在比賽上的基本功。

此外，也有人在社群上批評柯瑞的球風，柯瑞日前在前NBA球員理察森（Quentin Richardson）的Podcast節目上「喊冤」：「我要趁著這個機會澄清，不要再在一些糟糕的投籃影片下標記我，說我毀了比賽，我又沒叫你亂投！這些標記一直出現，像是：『你毀了比賽，真是謝了，柯瑞。』」

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