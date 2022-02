NBA／一直投三分毀了比賽？ 柯瑞喊冤：又沒叫你亂投

勇士隊神射手柯瑞(Stephen Curry)憑著超強外線改變了籃球趨勢,本季更超越名人堂傳奇射手艾倫(Ray Allen),登頂NBA歷史三分球之王,他的攻擊模式引起各界效法,不過,也有人在社群上批評他的球風是「毀了比賽」,對此柯瑞喊冤:「不要再於一些糟糕的投籃影片下標記我,我又沒有叫你亂投!」

柯瑞的外線功力了得,讓他僅花789場就打破艾倫的三分球紀錄,他的影響力不只出現在NBA賽場,據外媒報導,自家教頭柯爾(Steve Kerr)曾目睹一群年約10歲的孩子打球時,連續7波進攻都選擇三分線出手,令他忍不住開起子弟兵的玩笑:「Steph,這都是你的錯。」

許多人認為,柯瑞的三分球策略改變了籃球生態,然而這樣的改變雖受到現代孩子們的愛戴,鵜鶘隊球星麥凱倫(C.J. McCollum)卻也點出問題:「他讓比賽變得更好,但也變得更糟。」他表示,很多孩子嘗試模仿柯瑞的動作,但他們真正該練習的是能運用在比賽上的基本功。

此外,也有人在社群上批評柯瑞的球風,柯瑞日前在前NBA球員理察森(Quentin Richardson)的Podcast節目上「喊冤」:「我要趁著這個機會澄清,不要再在一些糟糕的投籃影片下標記我,說我毀了比賽,我又沒叫你亂投!這些標記一直出現,像是:『你毀了比賽,真是謝了,柯瑞。』」

Tomorrow we got superstar @StephenCurry30 choppin it up with us! He has a Public Service Announcement… @playerstribune #knuckleheadspodcast ✊🏾😎✊🏾 pic.twitter.com/D5lM52BRqs