快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／拒打疫苗以致「客場限定」 厄文：我沒罪惡感

中央社 / 紐約13日綜合外電報導
紐約市要求進入室內場所必須出示接種新冠疫苗證明，以致厄文無法在布魯克林主場出賽。 路透
紐約市要求進入室內場所必須出示接種新冠疫苗證明，以致厄文無法在布魯克林主場出賽。 路透

美國職籃NBA布魯克林籃網最近苦吞11連敗，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天表示，他對未接種疫苗以致無法效力主場比賽「沒有罪惡感」。

12日籃網客場出戰東區暫居龍頭的邁阿密熱火，球星杜蘭特（Kevin Durant）仍因膝傷休戰，哈登（James Harden）被交易至76人，三巨頭只剩厄文上場，終場籃網以111比115吞敗，戰績跌落至29勝27敗，東區暫列第8。

紐約市強制要求進入室內場所必須出示接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明，以致厄文無法在布魯克林主場出賽。

厄文在對熱火之戰攻下29分後對記者說：「我沒罪惡感，我是唯一得在紐約面對這件事的球員。如果我在其他城市，遭遇大概就不同，但因為我在紐約，市長是亞當斯（Eric Adams），紐約規定要打疫苗。我們有些日常生活中的實際狀況不只影響我，所以你問我的這些事，我沒罪惡感。」

籃網教練奈許（Steve Nash）昨天表示，杜蘭特正努力養好左膝膝傷。他上月15日之後便缺陣至今，歸隊無期；而用哈登交易來的76人後衛西蒙斯（Ben Simmons）本季因與老東家鬧僵一場比賽都沒打，體能狀況不明。

籃網2月還要打6場比賽，但厄文只能出賽1場，也就是26日在客場出戰衛冕冠軍密爾瓦基公鹿。

Kyrie Irving 籃網

延伸閱讀

厄文末節飆分無力回天 熱火賞籃網11連敗

NBA／外媒厄文稱樂見哈登離開 本人控報導操弄是非

NBA／哈登厄文不合釀拆夥 外媒曝焚燒鼠尾草也是導火線

NBA／厄文飆31分無濟於事 籃網不敵巫師苦吞10連敗

相關新聞

NBA／拒打疫苗以致「客場限定」 厄文：我沒罪惡感

美國職籃NBA布魯克林籃網最近苦吞11連敗，陣中明星後衛厄文（KyrieIrving）今天表示，他對未接種疫苗以致無法效...

NBA／詹皇樹立總得分王障礙 佛蓋爾：最偉大球星

對勇士一戰詹姆斯（LeBron James）寫下歷史，在季後賽與例行賽得分合計下，正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），以44156分榮登史上總得分王。 創下如此可貴紀錄甚至可

NBA／綠衫軍近22戰16勝 泰托姆：朝正確方向前進

頂替杜蘭特（Kevin Durant）出任全明星賽先發的泰托姆（Jayson Tatum），在今天對老鷹比賽中攻下38分10籃板3助攻2阻攻，特別是第三節獨拿16分，帶動全隊演出大逆轉，搶下8連勝。

NBA／交易後盼健康穩定出賽 波爾辛吉斯訂下目標

受到頻繁傷勢影響，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）來到達拉斯之後始終難以穩定出賽，這也讓球團決心把他交易送走。不過讓獨行俠沮喪的是，波爾辛吉斯的傷病問題顯然是一大阻礙，加上其鉅額薪資

NBA／祖父為活塞昔日榜眼新秀 巴格利：太瘋狂了

一直都處於交易傳言中的巴格利（Marvin Bagley III），在今年季中交易截止日前透過公鹿、快艇、國王、活塞的四方交易，被國王送到底特律。 這筆交易有趣的是，巴格利的祖父考德威爾（Joe

NBA／24歲前114場助攻雙位數 老鷹楊恩超越魔術強森

楊恩（Trae Young）今天面對綠衫軍繳出30分10助攻4籃板的表現，連5場比賽助攻雙位數，平本季個人最長紀錄，不過老鷹下半場未能把握領先優勢，最終慘遭逆轉。 現年23歲又148天的楊恩已經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。