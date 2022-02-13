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NBA／KD受傷、西蒙斯還沒準備好 籃網人手不足慘吞11連敗
人手短缺的籃網今天再度輸球，近期已遭逢慘烈的11連敗，排名跌落至東區第八，季後賽資格就快不保，好在球隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）的傷勢逐漸好轉，已歸隊展開訓練，不過他何時能與厄文（Kyrie Irving）和新同學西蒙斯（Ben Simmons）合體「新三巨頭」，時間仍未定。
杜蘭特自一月中旬左膝內側副韌帶扭傷以來，已缺陣近一個月，近日傳來好消息，籃網隊主帥奈許（Steve Nash）表示，杜蘭特的投籃感覺很不錯，相信他不久後就能回歸賽場。
西蒙斯（Ben Simmons）等人組成「新三巨頭」，不過三人合體次數可能非常有限，杜蘭特還躺在傷兵名單，厄文因防疫規定只能出戰客場，B.西蒙斯本季仍未上場，目前也沒有消息指出他何時迎來今年首秀。
日前隨交易案來到籃網的除了西蒙斯外，還有小柯瑞（Seth Curry）和「抓猛哥」佐蒙德（Andre Drummond），佐蒙德也透露西蒙斯的近況，「我前幾天都有跟西蒙斯聊，他正努力為回歸賽場做準備，只要他準備好就會回來，但我們必須給他一點時間。」
籃網除了杜蘭特掛傷號外，「AGG」艾德里奇（LaMarcus Aldridge）目前也因腳踝扭傷無法上場，奈許表示他的傷勢可能還要數周才會復原，再加上厄文只能客場作戰、西蒙斯歸期未定，籃網的人手短缺問題看來還得持續一陣子。
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